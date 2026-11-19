GTA 6 s-a lansat noaptea trecută și a atras atenția gamerilor din România, mulți dintre ei luându-și liber de la muncă pentru a testa noul titlu Rockstar Games.
Jocul video GTA 6 a fost disponibilizat publicului în noaptea de joi spre vineri, 19 noiembrie 2026. Conform declarațiilor unor utilizatori, entuziasmul a fost atât de mare încât unii angajați și-au luat concediu special pentru lansare, iar unele companii au încurajat această inițiativă.
Astfel de declarații reflectă impactul cultural al titlului, care îi plasează pe jucători în Vice City, un oraș inspirat de Miami. Povestea urmărește personajele Lucia și Jason, doi parteneri de viață și de infracțiuni, într-un univers virtual imens, cu sute de mașini disponibile pentru explorare.
Recorduri de public și îmbunătățiri tehnice
Specialiștii în gaming evidențiază performanțele tehnice ale jocului. Lucian Ionescu, specialist în domeniu, a menționat că recordul de spectatori simultani a fost depășit de patru ori, cu aproape 8 milioane de urmăritori în timp real.
Estimările privind vânzările globale indică o sumă de două miliarde de dolari în primele șase săptămâni de la lansare. În România, prețul de retail al jocului este de 400 de lei.
Impactul asupra pieței de gadgeturi din România
Lansarea a generat o creștere semnificativă a cererii pentru echipamente de gaming. Mihnea Pană, director de comunicare într-un magazin online, a precizat că 45% dintre clienții care au achiziționat jocul au plasat o precomandă.
Evenimentul GTA Vice City Bucharest
Entuziasmul s-a extins dincolo de ecrane, prin organizarea evenimentului GTA Vice City Bucharest. Activitatea se desfășoară timp de patru zile în 200 de restaurante, baruri, cluburi și magazine din capitală.
Participanții primesc o hartă cu locațiile partenere, unde pot debloca misiuni și indicii pentru a câștiga experiență. Alexandra, proprietara unei cafenele implicate în eveniment, a explicat mecanismul de participare într-unul dintre locuri.
Poliția și mai multe companii au utilizat, de asemenea, lansarea jocului pentru a genera trafic prin postări pe rețelele de socializare.