„Mister Double” Chivu, elogiat de presa italiană după sezonul de vis cu Inter

Presa din Italia l-a elogiat pe Cristian Chivu după ce acesta a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa Italiei cu Inter, performanță care i-a adus și supranumele de „Mister Double”. Jurnaliștii italieni au remarcat și momentul emoționant în care antrenorul și-a dedicat succesul familiei.

În timp ce echipa sărbătorea pe teren, tehnicianul nerazzurrilor și-a sunat soția pentru a-i mulțumi și pentru a-i dedica trofeul. Ulterior, Chivu a urcat ultimul pe scena festivității de premiere, vizibil emoționat, potrivit publicației Gazzetta dello Sport .

„Familia este pe primul loc”. După fluierul final, obosit după efortul intens de pe marginea terenului, Cristian Chivu a împărțit îmbrățișări și felicitări jucătorilor, apoi și-a luat telefonul și a sunat-o pe soția sa, Adelina Chivu, aflată în tribune alături de apropiați, în timp ce sărbătoarea continua pe teren.

Chivu, emoționat la ceremonia de premiere

Antrenorul lui Inter, proaspăt câștigător al campionatului și al Cupei Italiei, a fost figura centrală a momentului de premiere, iar emoțiile sale au fost evidente pe scenă.

Chivu a urcat ultimul, alături de Lautaro Martínez și Nicolò Barella. După ce a primit medalia și l-a îmbrățișat pe Giuseppe Marotta, s-a retras discret, lăsând echipa să se bucure de artificiile tricolore.

Performanță istorică pentru Inter

Dincolo de tactică și de evoluțiile jucătorilor, presa italiană subliniază că Chivu a reușit să revitalizeze o echipă afectată după finala de Liga Campionilor pierdută și să o readucă rapid în vârful fotbalului italian.

Se vorbește despre un „event” istoric, campionat și Cupă, iar ultimul care reușise o performanță similară la Inter a fost José Mourinho în 2010, perioadă în care Chivu era jucător în acea echipă.

La 16 ani distanță, actualul antrenor pare să fi făcut o legătură simbolică între generații, continuând moștenirea lăsată de fostul său mentor. Totodată, Chivu a intrat în istoria clubului ca primul fost jucător al lui Inter care reușește să câștige trofee atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.