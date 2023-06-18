Advertising
Economie· 1 min citire
Mâncarea este de patru ori mai scumpă. Ce măsuri pregătește Guvernul
Mâncarea este de patru ori mai scumpă. Ce măsuri pregătește Guvernul
Datele oficiale arată că în ultimul an, alimentele s-au scumpit în medie cu peste 18%
Citește și
- 16:15Adio încălzire „ca pe vremea bunicii”. Statul pregătește programe de sprijin pentru modernizarea sobelor pe lemne
- 16:01România riscă să rămână fără șoferi. Transportatorii caută angajați în Orientul Mijlociu
- 14:38CNPP: 4.678.792 de pensionari, la sfârșitul lunii iunie. Pensia medie a fost de 2.784 de lei
- 14:38De ce a ales PSD reducerea accizei și nu plafonarea prețului la pompă. Răspunsul inițiatorului proiectului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News