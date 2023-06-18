Economie· 1 min citire

Mâncarea este de patru ori mai scumpă. Ce măsuri pregătește Guvernul

Mâncarea este de patru ori mai scumpă. Ce măsuri pregătește Guvernul

Mâncarea este de patru ori mai scumpă. Ce măsuri pregătește Guvernul

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 18 iun. 2023, 13:49

Datele oficiale arată că în ultimul an, alimentele s-au scumpit în medie cu peste 18%

Noul Guvern vine cu promisiuni mari pentru români: scăderea prețurilor la alimentele de bază: cum ar fi pâinea, laptele, carnea, fructe și legume, uleiul și altele. Mai exact, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că vrea să limiteze adaosul comercial pus de vânzători. 

Printre măsurile anunțate de noul prim-ministru se numără și reducerea prețurilor la alimentele de bază. Cu toate acestea, puțini sunt cei care spun că produsele din piețe și magazine vor fi mai ieftine.

Totuși, nu se știe cu cât s-ar putea ieftini alimentele. Asta pentru că în unele magazine vorbim despre un adaos de 30-40%, însă există și magazine în care adaosul poate ajunge și la 300%.

Datele oficiale arată că în ultimul an, alimentele s-au scumpit în medie cu peste 18%.

Sursa: Realitatea Financiara

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