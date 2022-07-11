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Economie· 2 min citire
Miron Mitrea, despre criza alimentară care ar putea să urmeze din cauza războiului: "România nu are probleme de hrană"
Miron Mitrea, despre criza alimentară care ar putea să urmeze din cauza războiului: "România nu are probleme de hrană"
Mitrea este de părere că chiar dacă o criză alimentară va exista, ea nu fa afecta România sau Europa atât de puternic
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