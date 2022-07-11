Economie· 2 min citire

Miron Mitrea, despre criza alimentară care ar putea să urmeze din cauza războiului: "România nu are probleme de hrană"

Miron Mitrea, despre criza alimentară care ar putea să urmeze din cauza războiului: "România nu are probleme de hrană"

Miron Mitrea, despre criza alimentară care ar putea să urmeze din cauza războiului: "România nu are probleme de hrană"

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 11 iul. 2022, 09:57

Mitrea este de părere că chiar dacă o criză alimentară va exista, ea nu fa afecta România sau Europa atât de puternic

Miron Mitrea a vorbit la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Puterii, despre scenariile apocaliptice care sunt discutate zi de zi în presa, atât din cauza războiului din Ucraina cât și din cauza secetei care ar putea să lovească Europa în această vară.

Miron Mitrea este de părere că chiar dacă o criză alimentară va exista, ea nu fa afecta România sau Europa atât de puternic.

"Prezentăm imagini apocaliptice...dar nu este. S-a făcut o apreciere în minus a producției de anul acesta, 6-7%, cel mult 10%. Este neplăcut dar dacă te uiți pe altă parte fermierii sunt îngrijorați de prețul mic al cerealelor. Nu are România probleme de hrană", a declarat Mitrea.

El a mai comentat și criza apei din România:

"Există localități în România în care au fost mereu probleme cu apă, Bacău de exemplu. Sunt probleme cu apă în anumite localități. În Europa, România e cred pe primul loc că rezerve de apă în subteran, totul e să o scoți. Pentru mine nu are nicio scuză un primar care se plânge că nu a rămas fără apă.

Tu, că primar, astăzi, când poți să măsori, să vezi unde e pânză freatică, ce dimensiune...nu am cum să comentez", a încheiat Miron Mitrea.

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