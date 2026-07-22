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Politica· 2 min citire
Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, spune că nu are capacitatea juridică să-l aresteze pe Netanyahu
Netanyahu
Publicat22 iul. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net
Primarul democrat a declarat că poartă discuţii despre posibilitatea legală de a pune în executare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională.
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