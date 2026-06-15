Rares Bogdan, reacție tranșantă înaintea ședinței decisive din PNL: „Veștea va fi premierul României”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un mesaj extrem de dur cu puțin timp înaintea ședinței în care liberalii decid nu doar soarta viitorului guvern condus de Adrian Veștea, ci și viitorul politic al lui Ilie Bolojan și direcția partidului în următorii ani. Potrivit acestuia, „partidul va avea cel târziu de vineri dimineață premier. Veștea va fi premierul României”.
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un mesaj extrem de dur cu puțin timp înaintea ședinței în care liberalii decid nu doar soarta viitorului guvern condus de Adrian Veștea, ci și viitorul politic al lui Ilie Bolojan și direcția partidului în următorii ani. Potrivit acestuia, „partidul va avea cel târziu de vineri dimineață premier. Veștea va fi premierul României”.
Într-o declarație amplă, Rareș Bogdan a avertizat asupra situației economice critice în care se află țara:
Suntem pe al cincilea trimestru de scădere, avem probleme uriașe cu PNRR, nu cred că vom lua 12 miliarde, ne împrumutăm… Scăderile sunt evidente în toate domeniile. În acest moment este nevoie de responsabilitate, în primul și în primul rând de un guvern capabil, care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu SUA și UE și care să se bazeze pe investiții.
Liberalul a lansat și un atac direct la adresa lui Ilie Bolojan:
Ilie Bolojan a anunțat multe, dar a făcut puține și cred că premierul care va veni trebuie să se bazeze pe investiții.(...) Ilie Bolojan a avut mai multe opțiuni și le‑a respins. Nu putem duce România într‑o fundătură.
Rareș Bogdan a subliniat că PNL se află în fața unei decizii istorice:
PNL trebuie să decidă dacă alege 7 ani de opoziție sau dacă vrea să fie responsabil de viitorul românilor, pentru că nimeni nu mai vorbește despre viața românilor de rând, toată lumea face calcule și se gândește la diverse combinații politice.
Europarlamentarul a apărat și decizia președintelui României:
A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are informații mai multe decât noi toți și care nu‑și permite proiecții pentru 2,5 ani pentru campanii prezidențiale.
În ceea ce îl privește pe Adrian Veștea, Rareș Bogdan a transmis un mesaj clar:
Dl. Veștea este un ales local, un om care a fost ales prin vot direct, ales de trei ori primar în Ghimbav, apoi președinte al CJ Brașov, unul dintre primele județe ale României. Un om care a reușit să convingă de cinci ori cetățenii să‑i ofere încredere trebuie luat în seamă.
În final, a respins categoric scenariile privind ruperea partidului:
Celor care speră că acest partid, cu o istorie de peste 150 de ani, se va rupe le spun că PNL nu se va rupe. Eu vă spun că PNL va avea cel târziu de vineri dimineață premier. Veștea va fi premierul României", a precizat Bogdan.
Ședința PNL este în desfășurare, iar decizia finală privind susținerea guvernului Veștea este așteptată în această seară.