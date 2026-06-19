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Trump, declarație surprinzătoare despre Giorgia Meloni: „M-a implorat să fac o fotografie cu ea”

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 15:27

Președintele american Donald Trump a făcut o serie de declarații surprinzătoare la adresa premierului italian Giorgia Meloni, susținând că aceasta și-ar fi dorit cu insistență o fotografie alături de el în marja summitului G7. Afirmațiile vin într-un context tensionat al relațiilor dintre Washington și Roma.

Donald Trump a stârnit controverse după un interviu acordat televiziunii italiene La7, în care a vorbit despre relația sa cu premierul Giorgia Meloni și despre întâlnirea avută în cadrul summitului G7 desfășurat în această săptămână.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că nu avea motive speciale pentru a discuta cu șefa guvernului italian, însă a acceptat să facă o fotografie alături de aceasta după ce, potrivit propriilor declarații, Meloni și-ar fi exprimat în mod repetat această dorință.

Comentariile lui Trump apar pe fondul unor neînțelegeri între cele două administrații, generate de poziția Italiei în contextul conflictului din Iran. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, autoritățile italiene ar fi refuzat solicitarea privind utilizarea unei baze aeriene din Sicilia pentru operațiuni militare americane.

Relația dintre cei doi lideri era considerată până recent una foarte apropiată. Giorgia Meloni s-a numărat printre liderii europeni care au avut o colaborare strânsă cu Donald Trump și a participat la ceremonia sa de învestire.

Totuși, divergențele apărute în ultimele luni, atât pe tema conflictului din Orientul Mijlociu, cât și în privința unor declarații referitoare la Papa Leon al XIV-lea, par să fi afectat relația dintre Washington și Roma.

Deocamdată, autoritățile italiene nu au oferit o reacție oficială la afirmațiile făcute de președintele american în interviul acordat postului La7.

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