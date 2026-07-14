Canicula și medicamentele: tratamentele care pot deveni periculoase pe timp de căldură. Cum trebuie păstrate corect

Temperaturile extreme pot influența atât modul în care acționează unele medicamente, cât și capacitatea organismului de a face față caniculei. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA avertizează că anumite tratamente cresc riscul de deshidratare, supraîncălzire și dezechilibre electrolitice, în timp ce expunerea medicamentelor la temperaturi ridicate le poate reduce eficiența.
Pe fondul valurilor de căldură, specialiștii atrag atenția că unele medicamente pot afecta mecanismele naturale prin care organismul își reglează temperatura. Aceste tratamente pot reduce capacitatea corpului de a se răcori, pot favoriza deshidratarea și pot modifica răspunsul organismului la temperaturile extreme, relatează Click!.
Cele mai expuse sunt persoanele vârstnice și pacienții cu boli cronice, precum afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale, categorii la care riscul de complicații în timpul caniculei este semnificativ mai mare.
Ce medicamente pot crește riscul de complicații în zilele caniculare
Potrivit CDC, mai multe clase de medicamente necesită o atenție sporită în perioadele cu temperaturi ridicate.
Printre acestea se numără:
Diureticele, care favorizează eliminarea lichidelor și pot provoca deshidratare și dezechilibre electrolitice.
Medicamentele antihipertensive, inclusiv inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) și beta-blocantele, care pot reduce toleranța organismului la căldură.
Medicamentele cu efect anticolinergic, utilizate în diverse afecțiuni, care reduc transpirația și îngreunează răcirea organismului.
Unele antidepresive și antipsihotice, care pot afecta reglarea temperaturii corporale și senzația de sete.
Stimulantele prescrise pentru ADHD, care pot determina creșterea temperaturii interne a corpului.
Specialiștii recomandă ca pacienții să nu întrerupă tratamentul din proprie inițiativă, ci să discute cu medicul dacă apar simptome precum amețeală, deshidratare sau intoleranță accentuată la căldură.
Antibioticele și antifungicele care cresc sensibilitatea la soare
Pe lângă efectele asupra termoreglării, unele medicamente pot face pielea mai sensibilă la radiațiile solare.
Printre acestea se află antifungice precum flucitozina, griseofulvina și voriconazolul, dar și antibiotice precum metronidazolul, tetraciclinele și fluorochinolonele. Administrarea acestor tratamente în combinație cu expunerea la soare poate provoca reacții cutanate asemănătoare arsurilor solare.
Cum trebuie păstrate medicamentele în perioadele cu temperaturi ridicate
Temperaturile ridicate nu afectează doar organismul, ci și stabilitatea medicamentelor. Expunerea la căldură poate modifica structura chimică a unor tratamente și le poate reduce eficiența.
Majoritatea medicamentelor sunt concepute pentru a fi păstrate la temperaturi sub 25°C, ideal între 15 și 25°C. În cazul produselor care necesită refrigerare, ambalajul indică păstrarea la temperaturi cuprinse între 2 și 8°C.
Specialiștii avertizează că inhalatoarele, de exemplu, nu trebuie lăsate în mașini sau în alte spații supraîncălzite, deoarece pot fi deteriorate sau chiar pot exploda în condiții de temperaturi extreme.
Insulina și medicamentele GLP-1 sunt sensibile la căldură
Insulina este un medicament pe bază de proteine, iar expunerea la temperaturi ridicate îi poate modifica structura și reduce eficiența. Din acest motiv, producătorii recomandă păstrarea insulinei nedeschise în frigider, iar pen-urile sau flacoanele aflate în utilizare pot fi ținute la temperatura camerei doar pentru perioada indicată în prospect.
Aceleași recomandări sunt valabile și pentru medicamentele din clasa GLP-1, precum Wegovy și Mounjaro, utilizate în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 și pentru controlul greutății. Aceste produse trebuie păstrate la frigider înainte de utilizare, iar după deschidere pot fi depozitate la temperaturi sub 30°C, conform instrucțiunilor producătorilor.
Căldura poate afecta și dispozitivele medicale
Nu doar medicamentele sunt vulnerabile la temperaturile ridicate. Studiile arată că expunerea glucometrelor și a benzilor de testare la temperaturi de aproximativ 42°C, în condiții de umiditate ridicată, poate genera rezultate fals crescute ale glicemiei.
Specialiștii recomandă păstrarea tuturor medicamentelor și dispozitivelor medicale conform instrucțiunilor de pe ambalaj și evitarea expunerii acestora la soare sau în spații supraîncălzite, pentru a le menține eficiența și siguranța în utilizare.