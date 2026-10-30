Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben pentru ploi abundenti în cinci județe din sud-vestul țării și ninsori în Carpații Meridionali, valabilă până duminică dimineața.
Atenționarea este valabilă între sâmbătă, 31 octombrie, ora 5:00, și duminică, 1 noiembrie, ora 10:00. În zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova se vor acumula cantități de apă de 25-40 l/mp, iar izolat pot depăși 45-50 l/mp.
În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile, cu un strat de zăpadă de 15-25 cm.
Perspectiva meteo pentru noiembrie
ANM a publicat vineri estimările pentru intervalul 2-30 noiembrie. În prima săptămână a lunii, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite în toate regiunile țării, iar precipitațiile vor fi excedentare în sud și est, precum și în unele zone din vest și centru.
În următoarele trei săptămâni, valorile termice se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, deficitar în extremitatea de nord-vest a țării, iar în restul teritoriului cantitățile de apă se vor situa în jurul celor normale.