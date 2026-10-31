Copil de un an înjunghiat de fratele său de trei ani într-o locuință din Dâmbovița

Publicat 31 oct. 2026, 15:30 Sursă mediafax

Un copil de un an a fost înjunghiat cu un cuțit de un minor de trei ani într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Copiii se aflau în grija unei adolescente de 15 ani.

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