Copil de un an înjunghiat de fratele său de trei ani într-o locuință din Dâmbovița

Un copil de un an a fost înjunghiat cu un cuțit de un minor de trei ani într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Copiii se aflau în grija unei adolescente de 15 ani.
Incidentul a avut loc vineri, 30 octombrie 2026, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Dâmbovița. Polițiștii au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la agresarea unui minor de un an cu un cuțit, comisă de un alt copil, în vârstă de trei ani.
În urma verificărilor efectuate, forțele de ordine au stabilit că cei doi copii se aflau sub supravegherea unei tinere de 15 ani, care este sora celui de trei ani. „Pe fondul neatenției acesteia, minorul de 3 ani ar fi agresat fizic minorul de 1 an”, transmite IPJ Dâmbovița.
Copilul rănit a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență domestică, întrucât între cei doi minori există grad de rudenie de unchi-nepot.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a fost informată despre incident. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.