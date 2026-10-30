Șomajul este în scădere în Dâmbovița. Peste 6.300 de persoane figurează în evidențele AJOFM
Rata șomajului în Dâmbovița
Rata șomajului în Dâmbovița a ajuns la 4,02% în septembrie 2026. Peste 6.300 de persoane sunt înregistrate la AJOFM, majoritatea din mediul rural.
Rata șomajului în județul Dâmbovița a înregistrat o ușoară scădere la sfârșitul lunii septembrie 2026, potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Chiar dacă indicatorul este în scădere față de luna precedentă, peste 6.300 de persoane figurează în continuare în evidențele instituției ca fiind în căutarea unui loc de muncă.
La finalul lunii septembrie, în județul Dâmbovița erau înregistrați 6.322 de șomeri, dintre care 3.303 femei. Rata șomajului a ajuns la 4,02%, comparativ cu 4,12% în luna august, ceea ce înseamnă o diminuare cu 0,10 puncte procentuale.
Aproape 5.000 de șomeri din Dâmbovița nu primesc indemnizație
Din totalul persoanelor aflate în evidențele AJOFM Dâmbovița, numai 1.350 beneficiau de indemnizație de șomaj. Restul de 4.972 de persoane erau șomeri neindemnizați.
Datele instituției arată și o diferență importantă între mediul urban și cel rural. Astfel, 858 de persoane fără loc de muncă provin din localitățile urbane, în timp ce 5.464 sunt din mediul rural.
Cifrele indică o concentrare semnificativă a șomajului în comunitățile rurale ale județului.
Persoanele de peste 55 de ani reprezintă una dintre cele mai numeroase categorii de șomeri
Distribuția șomerilor în funcție de vârstă arată că persoanele trecute de 55 de ani formează cea mai numeroasă categorie, cu 1.571 de persoane înregistrate.
Situația pe grupe de vârstă, la sfârșitul lunii septembrie, se prezintă astfel:
Sub 25 de ani: 776 de persoane;
Între 25 și 29 de ani: 374 de persoane;
Între 30 și 39 de ani: 1.142 de persoane;
Între 40 și 49 de ani: 1.393 de persoane;
Între 50 și 55 de ani: 1.066 de persoane;
Peste 55 de ani: 1.571 de persoane.
Datele evidențiază faptul că șomajul afectează categorii de vârstă diferite, însă persoanele aflate în apropierea vârstei de pensionare au o pondere importantă în totalul celor înregistrați.
Ce nivel de studii au persoanele fără loc de muncă din Dâmbovița
Statisticile AJOFM arată că nivelul de educație reprezintă un factor important în structura șomajului din județ.
Cea mai mare pondere este deținută de persoanele cu studii gimnaziale, care reprezintă 34,4% din totalul șomerilor înregistrați.
De asemenea, 31% dintre persoanele aflate în evidențele instituției au studii primare sau nu au studii.
În ceea ce privește celelalte categorii, situația este următoarea:
19,8% au absolvit liceul sau școala postliceală;
11,6% au pregătire profesională;
3,2% au studii superioare.
Procentul redus al persoanelor cu studii universitare în totalul șomerilor înregistrați contrastează cu ponderea ridicată a celor care au un nivel de educație primar sau gimnazial.
Peste 2.300 de persoane sunt considerate foarte greu ocupabile
O altă componentă a analizei AJOFM Dâmbovița vizează nivelul de ocupabilitate al persoanelor aflate în evidențele instituției.
În urma procesului de profilare, 2.319 persoane au fost încadrate în categoria celor foarte greu ocupabile, iar alte 1.333 sunt considerate greu ocupabile.
Totodată, 2.480 de persoane au un nivel mediu de ocupabilitate, în timp ce numai 190 sunt încadrate în categoria celor ușor ocupabile.
Clasificarea este realizată în funcție de caracteristicile și situația fiecărei persoane, în cadrul activităților de profilare desfășurate de agenția pentru ocuparea forței de muncă.
Unde pot fi consultate informațiile despre locurile de muncă și șomaj
Persoanele interesate de situația pieței muncii din județul Dâmbovița pot consulta informațiile publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Datele detaliate privind șomajul, serviciile de ocupare și oportunitățile de angajare sunt disponibile pe platforma oficială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Deși rata șomajului a scăzut în septembrie față de luna precedentă, cele peste 6.300 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM arată că ocuparea forței de muncă rămâne o provocare importantă pentru județul Dâmbovița.
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