Furturi de cabluri din parcuri fotovoltaice. Mai multe persoane au fost reținute după percheziții

Publicat 30 oct. 2026, 15:02 Sursă digi24

Șapte persoane sunt suspectate că au sustras aproximativ 1.500 de metri de cabluri electrice dintr-un parc fotovoltaic din Dâmbovița, iar polițiștii le-au confiscat două tone de cupru și peste 421.000 de lei.

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