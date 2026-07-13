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Doliu uriaș în cultura română! A murit Radu Băieșu, muzeograf, regizor și scriitor
Doliu
Publicat13 iul. 2026, 12:02
SursăRealitatea.Net
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, încetarea din viață a lui Radu Băieșu, muzeograf, regizor de teatru, scriitor și editor. Reprezentanții instituției îl descriu drept un profesionist discret și dedicat, care și-a consacrat întreaga activitate teatrului, literaturii și promovării patrimoniului cultural românesc.
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