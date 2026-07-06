Bolojan, la zece zile de un record istoric: poate deveni cel mai longeviv premier interimar

Publicat 6 iul. 2026, 15:10 Sursă realitatea.net

Guvernul demis Ilie Bolojan se apropie de un nou record postdecembrist. Executivul a intrat, luni, 6 iulie, în cea de-a 63-a zi calendaristică de funcționare cu atribuții limitate, iar dacă blocajul politic continuă, premierul demis îl va depăși pe Emil Boc la capitolul cel mai lung interimat guvernamental din istoria recentă a României.

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