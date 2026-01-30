Social· 1 min citire
Semnal SUMBRU: creșterile de la marea recalculare devin povară
30 ian. 2026, 15:01
Actualizat: 30 ian. 2026, 15:01
Semnal SUMBRU: creșterile de la marea recalculare devin povară
Articol scris de Scris de Realitatea de Dambovita
Cu cât a crescut bugetul pentru pensii?
Semnal sumbru pentru români! Creșterile de pensii date după marea recalculare ar putea deveni o povară uriașă pentru buget, iar sistemul riscă să devină sustenabil.
Potrivit datelor, în doi ani cheltuielile cu pensiile au crescut cu 45 de miliarde de lei, bani care au venit din împrumuturi.
În plus, sunt deja dezechilibre între numărul salariaților și al pensionarilor.
Plata pensiilor, în pericol. Sistemul poate deveni nesustenabil
anul 2023 - cheltuieli cu pensiile - 110.772.552.143 lei
anul 2024 - indexare cu 13,8% + marea recalculare (creșteri în sistem 40% - cheltuieli cu pensii - 135.423.130.657 lei
anul 2025 - cheltuieli cu pensii - 154.062.194.709 lei - 19 miliarde de lei față de anul 2024
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News