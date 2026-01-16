Vremea se răcește accentuat. Ninsori slabe, polei și ger în multe regiuni ale țării

Maximele zilei se vor încadra între -12 și 6 grade Celsius

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată la nivel național. Pe parcursul zilei, temperaturile vor scădea în regiunile extracarpatice și în depresiunile din estul Transilvaniei, devenind preponderent negative, în timp ce în celelalte zone vor mai crește ușor față de intervalul anterior.

Maximele zilei se vor încadra între -12 și 6 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul și estul Moldovei, iar cele mai ridicate în zona deluroasă din vest.

Noaptea, răcirea se va extinde în toate regiunile, iar în Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei, Transilvaniei, Maramureșului și Munteniei se va instala gerul, cu minime cuprinse, în general, între -16 și -1 grad. Cerul va fi noros în timpul zilei în vest, centru și sud, iar în rest variabil spre senin.

Spre seară și pe parcursul nopții, cerul se va degaja în majoritatea zonelor, cu excepția extremității vestice. Vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare, mai ales în prima parte a intervalului, în Oltenia și în Carpații Meridionali, dar și local în Muntenia, vestul Moldovei și în Carpații Orientali. Izolat, ninsori slabe sunt posibile și în Dobrogea.

În Transilvania și Carpații Occidentali se vor semnala precipitații mixte, iar în Banat, Crișana și pe alocuri în Maramureș va ploua. Pe suprafețe restrânse se va forma polei, iar în vest ceața va fi prezentă local. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și pe litoral și temporar în Muntenia.

Vremea în București În Capitală, vremea se va răci semnificativ, iar noaptea va fi geroasă. Ziua, cerul va fi noros și va ninge slab, urmând ca ulterior să se degajeze treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa între -3 și -2 grade Celsius, iar minima va coborî până la -12…-10 grade.