Marc Márquez a câștigat al optulea titlu mondial MotoGP, după Marele Premiu al Portugaliei. Pilotul Ducati a egalat recordul legendarului Giacomo Agostini.
Pilotul spaniol de la Ducati a devenit campion mondial pentru a opta oară la clasa-regină a motociclismului viteză, după ce a terminat pe locul al optulea Marele Premiu al Portugaliei. Márquez l-a egalat astfel pe legendarul Giacomo Agostini, deținătorul recordului de titluri MotoGP.
Marc Márquez a reușit o performanță istorică în motociclismul mondial. Pilotul spaniol al echipei Ducati a cucerit al optulea titlu mondial la MotoGP, după ce a încheiat pe poziția a opta Marele Premiu al Portugaliei, desfășurat duminică, 22 noiembrie.
Rezultatul obținut pe circuitul de la Portimão a fost suficient pentru ca spaniolul să-și asigure matematic titlul de campion mondial în sezonul 2026, cu o etapă înainte de încheierea campionatului.
Prin această reușită, Marc Márquez a egalat recordul legendarului pilot italian Giacomo Agostini, care are tot opt titluri mondiale în clasa-regină a motociclismului.
Marc Márquez, campion mondial MotoGP pentru a opta oară
Înaintea cursei din Portugalia, pilotul Ducati avea nevoie să termine în primii nouă pentru a-și asigura titlul mondial. Deși a plecat dintr-o poziție favorabilă, Márquez a ales o strategie prudentă, evitând riscurile inutile și trecând linia de sosire pe locul al optulea.
Victoria în Marele Premiu al Portugaliei i-a revenit italianului Marco Bezzecchi, reprezentantul echipei Aprilia. Acesta a fost urmat de coechipierul său, Jorge Martín, în timp ce Raúl Fernández, de la Trackhouse, a completat podiumul.
Pentru Márquez, rezultatul a însemnat mai mult decât un simplu titlu. Spaniolul a confirmat revenirea în elita motociclismului mondial și a ajuns la opt campionate câștigate în categoria MotoGP.
Recordul lui Giacomo Agostini, egalat de pilotul spaniol
Cu noul succes, Marc Márquez a ajuns la opt titluri mondiale în clasa-regină, egalând performanța lui Giacomo Agostini, considerat unul dintre cei mai mari piloți din istoria motociclismului.
Spaniolul a câștigat anterior campionatele MotoGP în sezoanele 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 și 2025, iar triumful din 2026 i-a adus al optulea titlu în această categorie.
Performanța sa este cu atât mai impresionantă cu cât ultimii ani au fost marcați de accidentări grave și perioade dificile de recuperare. În actualul sezon, pilotul Ducati a trecut inclusiv prin două intervenții chirurgicale.
Marc Márquez: „Am continuat să lupt”
La finalul cursei, campionul mondial a vorbit despre dificultățile prin care a trecut și despre efortul depus pentru a reveni la cel mai înalt nivel.
„Știu cât de mult am suferit. Știu că, la mijlocul sezonului, fanii credeau în mine mai mult decât credeam eu însumi. Dar am continuat să lupt, am continuat să dau tot ce am mai bun”, a declarat Marc Márquez.
Titlul obținut în Portugalia confirmă revenirea spectaculoasă a spaniolului și îl plasează, încă o dată, printre cele mai importante nume din istoria motociclismului mondial.