Arestare preventivă în Târgoviște pentru tentativă de omor cu cuțitul

Publicat 16 nov. 2026, 13:31 Sursă realitatea.net

Un tânăr de 28 de ani din Târgoviște a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce l-a agresat cu un cuțit pe un bărbat de 35 de ani într-un conflict legat de consumul de alcool.

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