Arestare preventivă în Târgoviște pentru tentativă de omor cu cuțitul

Un tânăr de 28 de ani din Târgoviște a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce l-a agresat cu un cuțit pe un bărbat de 35 de ani într-un conflict legat de consumul de alcool.
Bărbatul de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Poliției Municipiului Târgoviște. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.
Conform IPJ Dâmbovița, incidentul a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, în cartierul Priseaca. În timpul consumului de alcool, între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan, urmat de agresiuni fizice reciproce. Ulterior, bărbatul de 28 de ani l-a atacat pe celălalt cu un obiect ascuțit-înțepător.
Ambele persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Victima, în vârstă de 35 de ani, a rămas internată pentru supraveghere medicală.
Duminică, 15 noiembrie, suspectul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.