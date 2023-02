Un tânăr din comuna I.L. Caragiale, în vârstă, de 32 de ani, este cercetat după ce a furat mai multe bunuri dintr-o anexă gospodărească. Bărbatul este bănuit că în noaptea de sâmbătă, 4 februarie, ar fi sustras mai multe scule electrice (aspirator, bormașină, flex, drujbă, foarfecă pomi, fierăstrău), dintr-o anexă a unei locuințe, aflată pe zona localității în care domicilia.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul infracțiunii de furt calificat. Pentru documentarea activității infracționale, pe parcursul zilei de ieri, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, pe raza comunei, au fost puse în executare 3 mandate de percheziție domiciliară.

Astăzi, 9 februarie, hoțul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moreni, pentru dispunerea unei măsuri preventive. Recuperarea bunurilor s-a realizat în proporție de 50%.

”În urma investigațiilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, la data de 8 februarie a.c., un bărbat de 32 de ani, din comuna I.L. Caragiale, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. În cauză, cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz.