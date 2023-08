În ultimii opt ani de zile, România și-a triplat datoria externă, prin intermediul premierilor PNL Ciucă, Cîțu și Orban. Victor Ponta a prezentat cifrele, la un post TV.

Țara noastră se află într-o situație înspăimântătoare, susține fostul premier Victor Ponta.

„Păi eram foarte rău. Acum, după ultimele cifre, ne situăm mai rău decât rău.

L-am împușcat pe Ceaușescu. România nu avea datorii. Unii spun că de asta l-au împușcat.

Până în 2015, timp de 25 de ani, România s-a împrumutat 50 de miliarde de euro. E mult, dacă ne gândim că autostrada pe care nu o mai facem, Comarnic-Brașov, costa 3 miliarde. Din 2015 până la finalul anului trecut s-a triplat datoria (N.R. – la 150 de miliarde).

(…) În loc să plătim din cea pe care o aveam, am triplat-o. Asta înseamnă dobânzi mai mari. Domnul Iohannis ne-a îndatorat cu câte 10 miliarde de euro pe an.

Dacă făceam șosele, autostrăzi, spitale, școli, da. Dar s-au dus pe nimic: pe firme străine, deplasări, armament.

10 miliarde de euro pe an e foarte mult pentru România (…) BNR a anunțat cât ne-am mai împrumutat pe primele șase luni din 2023. Până acum era rău cu 10 miliarde pe an. Știți cât ne-am împrumutat în primele șase luni din 2023? Cu 15 miliarde de euro pe an! Adică 30 de miliarde pe an”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Victor Ponta: „S-au cheltuit 100 de miliarde de euro pentru nimic”

Guvernul Marcel Ciolacu nu prea are soluții pentru a acoperi „gaura” din buget, susține fostul lider social-democrat.

„A venit Ciolacu, spune că trebuie să facem ceva. Să tăiem de la microîntreprinderi cât 10 de lei, de la ăla cu cafeaua, cu zahărul. Asta înseamnă doar o picătură într-un ocean. Mai distrugem oamenii de afaceri români. De firmele mari e greu să te atingi de ele – au avocați, ambasadori. Să cumperi armament, nu poți – asta a zis Iohannis.

Anul acesta este cel mai mic PIB investit în educație, mai puțin decât în vremea lui Constantinescu, Iliescu și Băsescu. Nu e nico Românie Educată.

Am copii destul de mari. Eu nu cred că le voi cere copiilor să rămână aici, să muncească să plătească datoriile noastre. Vor pleca în Spania, America, Franța, în Germania… (…) Oamenii trebuie să știe cum a început urgia cu taxele, cu prețurile și cum s-au cheltuit acești bani. S-au cheltuit 100 de miliarde de euro pentru nimic”, a mai precizat fostul premier PSD.

Sursa: Realitatea Din PRO