Un nou caz de coronavirus în România. O tânără din Timișoara a fost depistată pozitiv cu COVID-19, informează Grupul de Comunicare Strategică. Tânăra este colegă de clasa a pacientului de 16 ani care a fost diagnosticat, miercuri, infectat cu coronavirus, conform realitatea.net.

Tânăra a fost transferată la spitalul Victor Babeș din Timișoara. Celelalte 25 de persoane care au intrat în contact cu tânărul de 16 ani, au fost depistate negativ. Persoanele vor rămâne în continuare în izolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile, conform măsurilor dispuse anterior.

Tânăra din Timisoara este al zecelea român infectat cu COVID-19 in ultima saptamana, dupa cei confirmati in tara – sase, in Japonia – doi pasageri de pe nava Diamond Princess, care s-au vindecat intre timp, si unul in Lombardia, Italia.

Rezidentul din Lombardia este al treilea cetățean român din diaspora infectat cu coronavirus. Primii doi au fost cei de pe nava Princess Diamond, care a acostat in apele Japoniei, si care urmează să revină în țară.

Situație România

Celelalte trei cazuri din cele 6 sunt în continuare infectate. Este vorba de bărbatul de 45 de ani din Maramureș, internat la un spital din Cluj, adolescentul de 16 ani din Timișoara, internat la un spital din orașul de pe Bega, și bărbatul de 71 de ani din Suceava, internat la un spital din Iași. Despre ultimii doi s-a aflat miercuri, 4 martie, când autoritățile române au anunțat, în decurs de o oră, cele două cazuri de infectare cu coronavirus.

Coronavirus România. La nivel național, până joi seară (5 martie – n.red.) se află în carantină 35 persoane, pentru alte 11.731 de persoane fiind dispusă măsura auto-izolării la domiciliu.

