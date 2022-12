Bobby Paunescu, președinte ARMIS, a vorbit, vineri, la Realitatea PLUS, despre principalele subiecte ale momentului, pornind de la situația tensionată în care se află România ca urmare a votului negativ al Austriei de săptămâna trecută privind accederea țării noastre în spațiul de liberă circulație europeană și până la atacurile furibunde îndreptate împotriva postului Realitatea PLUS din partea jurnalistului Dan Tăpălagă, prin intermediul G4Media. Totul survine după ce postul de televiziune a lansat campania de naționalizare a companiei Petrom.

„Pot sa compar cu ce se intampla la noi in tara, si anume cu faptul ca statul paralel, care prin personajele cunoscute, astazi reprezentate de dl de la Transporturi (Sorin Grindeanu – n.r.) si de altii, incearca sa lupte pe orice fel de cale si fure in continuare, asa cum au facut-o si pana acuma. Acest lucru e evidentiat prin diferite rapoarte internationale. Lucru asta se vede si acesti oameni nu fac decat sa continuie politica de devalizare a Romaniei, impreuna cu personaje din media, care au fost platite de-a lungul timpului din banii OMV si alti bani, toate chestiunile astea ducand la acest conflict sa ii spunem dipolmatic intre Romania si Austria.

Acest conflict este mai multe intre cetateanul rroman si conducerea Austriei. Conducerea Austriei vede ce se intampla, vede ca in Romania este coruptia la nivel foarte mare, ca polticenii romani sunt disperati, sunt in caderea total in increderea cetatenilor; romanii isi vor tara inapoi, asa cum foarte bine suna campania pe care o faceti, iar atacurile care au fost in ultima seara, de exemplu ieri seara, la emisiunea Culisele Statului Paralel, care e condusa magistral de Anca Alexandrescu, i-a lovit foarte tare. Si atunci reactioneaza cum pot si pe unde pot; cum stiu ei, bolsevic, asa, comunist, dar comunsimul vechi, din anii 50. Asta arata disperare.

Austriecii au reusit sa urneasca fortele de bine din Romania, ceea ce ii duce la disperare pe cei care ne conduc. In ziua in care Romania primeste un vot negativ din partea Austriei, in ziua aia miniistrul Grindeanu da un contract de zeci de milioane de euro unei companii austriece.

Este o lupta intre cetatean si statul paralel, intre agentii acoperiti din mass media, condusi inca din umbra de fosti lucratori din serviciile secrete si de oameni care nu sunt romani si care duc campanii dovedite in aceste emisiuni impotriva Romaniei (…), o lupta intre interesele cetateanului roman pe care il reprezentam fiecare cum putem, dar nu acceptam spagi, distrugeri. Pentru ca am inceput sa arataa aceste lucruri, ei incearca sa loveasca. Daca ne uitam la audiente, atunci vedem ca cetateanul si-a dat seama ce se intampla”, a afirmat Bobby Paunescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Referitor la atacurile furibunde din ultimele zile indreptate impotriva postului Realitatea PLUS, presedintele ARMIS a spus: „Tocmai din cauza asta (se intampla atacurile respective – n.r.). Pentru ca ieri am fost prezent la emisiune la dvs, am prezentat dovezi clare cum functiona statul paral inainte sa vanda Petrom, ca Petrom era falimentar inainte sa se privatizezem am explicat foarte clar povestea cu dl Grindeanu, iar in spatele sau sunt oameni care fac foarte multi bani din asta, din banii cetateanului roman”

Intrebat cine sunt oamenii care fac bani din asta, el l-a dat ca exemplu pe Sorin Oancea, actionarul postului de televiziune B1TV.

„Dl. Oancea, care mi-a fost recomandat de Dan Besciu. Dl Dan Besciu lucreaza in autostrazi, drumuri etc. Dl. Dan Besciu are tot interesul sa fie cu dl Grindeanu. Toate lucrurile astea se leaga. Atunci dl Oancea care mi-a fost garantat de dl Besciu si care mi-a jurat pe chestiunea asta vine si va spune toata povestea asta. O sa vedem, sunt toate acuzatiile care au avut loc de la dl Rizea (Cristian Rizea – n.r.). O sa vedem rezultatele serviciilor de informatii, daca sunt acoperiti sau nu, cu siguranta aceste afirmatrii nu pot fi lipsite de adevar. Nu exista fum fara foc. Nu trebuie sa cedam. Nu numai la adresa Realitatea TV au fost atacurile, au fost si la adresa mea personala. Sunt actionar la B1tv. B1 tv nu exista daca nu eram eu.

Faptul ca acest domn Oancea isi permite sa foloseasca postul B1tv, sa foloseasca ziaristi care fac parte dintr-un anumit partid si faceti dvs legatura… Ideea e ca nu pot sa ii acuz ca nu am o chestiune clara impotriva lor in momentul asta.

Nu trebuie sa ne oprim sa luptam pentru ceea ce credem: faptul ca Romania a fost devalizata. De cine? De ei. Nu eu am inventat kilometrul de 800 de m in autostrada”, a explicat Bobby Paunescu.

Legatura B1 TV – G4Media

„(exista – n.r.) o legatura intre B1tv si platforma G4Media. Nu stiu exact care e legatura, dar vedeti ca atacurile sunt impreuna. Sunt niste atacuri, o fac impreuna, o iau dintr-o parte in alta, insa nu are voie sa dea in fondatori si in actionarii postului. Isi depaseste atributiile, dar e disperat cum sunt dl Coldea, dl Grindeanu, dl Bode. Sunt vinovati de esecul Schengen si incearca sa mute atentia in alta parte, lovind in cei care au inceput aceasta campanie (nationalizarea Petrom – n.r.), care nu mai poate fi oprita. Urmeaza sa il facem public (numele -n.r.). Astept confirmarea. Noi nu raspundem cu armelor lor murdare. Aici e loc si de proces nu trebuie sa raspundem cu armele murdare ale lor. Noi raspundem cu probe clare…

Urmeaza sa fie dovedita povestea. Se pare ca da, exista (acest angajat al B1 tv care scrie si pentru platforma G4Media -n.r.). Scrie la G4 sub un alt nume. Ei folosesc B1tv, vor sa il distruga, lovind intr-o activitate facuta fara bani de la stat. Ei apara pe unde pot statul paralel, prin bani care nu vin din surse, prin banii cetatenilor, daca vreti.

(Sorin Oancea – n.r.) deserveste interesele unui pratid; interesele personale ale unor oameni din partid si pe cele personale ale unor oameni din statul paralel. Este fara nicio discutie si imi asum ceea ce spu. Ieri am aratat asta la emisiunea Culisele Statului Paralel. Sunt atacati in mod fizic, sunt amenintari, telefoane. Mie mi se intampla asta. Acesti oameni trebuie sa dispara din mediul public. Romanii adevarati trebuie sa punem umarul si sa spunem: <<Domne, asta e ofiter, asta e maior, ala e nu stiu ce, ala e activ – trebuie sa ii scoatem, nu au ce sa caute in presa. Maniplueaza populatia intr-un mod grotesc si distrug afaceri. B1 tv are 21 de ani. L-am facut cand aveam 24 de ani, iar acest om vine si foloseste in interesul statului paralel postul, aparandu-l pe Grindeanu, care a dat in ziua in care Romania a primit un vot negativ de la Austria, un contract unei companii austrieci pentru Aeroportul Otopeni. Daca spuneti ca vi se pare o chestiune normala. E inacceptabil sa urmaresti chestiunea asta fara reactie. Vor fi reactii si la niv international”, a aratat Bobby Paunescu.