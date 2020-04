Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița (CATD) nu mai primeste autocitiri ale consumului de apă, la sediul societății, cum se întâmpla până acum, din cauza limitărilor în ceea ce priveste interacțiunea, impuse de pandemia de coronavirus. Datele pot fi furnizate on-line, după ce doritorii își vor crea un cont de client. În cazul în care nu vor fi transmise aceste date facturile emise vor reprezenta o medie a ultimelor 12 luni de consum.

Anunțul privind sistarea primirii de autocitiri de către CATD a fost făcut în urmă cu două zile, pe site-ul companiei ce este furnizor regional de servicii de apă si canalizare , pentru județul Dâmbovița.

Reguli noi la CATD

Informare utilizatori

„In vederea respectarii masurilor de prevenire si protectie a sanatatii si integritatii atat a angajatilor nostri cat si a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, se suspenda partial activitatea de citire a contoarelor de apa.

Măsura suspendarii activitatii de citire a contoarelor se aplica în cazul tuturor tipurilor de utilizatori, respectiv: abonati casnici (la care citirea se face o data la trei luni), agenți economici (la care citirea se face lunar) și asociații de proprietari/locatari (la care citirea contoarelor de bransament se face lunar), cu excepția utilizatorilor asociații de proprietari/locatari sau agenti economici care au contoarele montate pe domeniul public sau care au branșamente dotate cu contoare ce pot fi citite de la distanță.

Pentru ca facturarea consumurilor să se facă în continuare în baza citirii contoarelor de apă, utilizatorii mai sus menționați pot transmite autocitirile după cum urmează:

SITE: https://catd.ro sectiunea PORTAL (după ce în prealabil și-au creat un cont de client).

– Pentru Centrul Targoviste

Telefonic: 0245213971 / 0729106549 / 0723526601 sau

e-mail : [email protected]; [email protected]

– Pentru Centrul Pucioasa

Telefonic: 0720045883 sau e-mail : [email protected]

– Pentru Centrul Fieni

Telefonic: 0345131023 sau e-mail : [email protected]

– Pentru Centrul Gaesti

Telefonic: 0728842634 / 0728843547 sau e-mail :[email protected]

– Pentru Centrul Moreni

Telefonic: 0732015943 sau e-mail : [email protected]

– Pentru Centrul Titu

Telefonic: 0245652236 sau e-mail : [email protected]

– Fax Sediu Targoviste: 0245 611 774



In mesajul cuprinzand indexul inregistat de contor, trimis prin intermediul postei electronice, se vor preciza următoarele informații: numele titularului de contract, adresa, codul de abonat, indexul contorului de apa.

Nu se vor prelucra taloanele, tabele sau alte informatii transmise pe suport de hartie de catre utilizatori (persoane fizice, asociatii de proprietari, agenti economici), de aceea rugam clientii sa foloseasca metodele mentionate mai sus pentru transmiterea consumurilor. Agentii economici care nu mai au activitate sunt rugati sa comunice acest fapt si indexul inregistrat la data suspendarii activitatii. În situația în care nu se va transmite citirea contorului in perioada cunoscuta, facturarea se va face astfel:

1. In privinta utilizatorilor de la case -. consumul estimat se calculează ca o medie a consumurilor inregistrate de utilizator in ultimele 12 luni.

2. In privinta utilizatorilor asociații de proprietari/locatari – în baza unui consum, estimat la bransament, egal cu consumul lunii anterioare. Pentru apartamentele din condominii ale caror indexe inregistrate de contoarele repartitoare nu vor fi transmise prin modalitatile sus amintite, se va estima un consum pe repartitoare de 5 mc, consum ce va fi generat automat de program si care nu va fi considerat consum pausal.

3. In privinta utilizatorilor agenti economici – în baza unui consum estimat egal cu consumul lunii anterioare si se va tine cont de specificul de activitate.

După ce situația va reveni la normal, Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. va relua activitatea de citire a contoarelor și va efectua regularizări ale consumului.”

Au precizat cei de la CATD.