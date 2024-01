După tragedia de la Ferma Dacilor ies la iveală noi amănunte șocante. Nimeni nu a sunat la Poliție și Pompieri decât după 40 de minute după izbucnirea incendiului.

La 10 zile de la tragedia care a șocat o țară întreagă și în care opt oameni și-au pierdut viața încă apar noi controverse. Potrivit procurorilor, focul ar fi izbucnit în jurul orei 5 dimineața, însă, alarma la 112 a fost dată abia 40 de minute mai târziu.

CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN PRIMA ORĂ DUPĂ IZBUCNIREA INCENDIULUI

ORA 4:50 – Matei a simțit fum în pensiune

ORA 5:00-5:15 – Ora oficială din referat la care a izbucnit incendiul

ORA 5:46 – primul apel la 112

ORA 5:59 – ajung primele echipaje de salvare

Sursă: Referatul procurorilor

CE A DECLARAT MATEI ÎN FAȚA PROCURORILOR

„La ora 04:50 fratele meu a mers la toaletă și mi-a spus că a simțit miros de fum în cameră. M-am trezit și eu m-am uitat la ceas era 04:50 , fratele meu a deschis ușa, moment în care a intrat un fum puternic din hol. (…) Cornel Dinicu, prietenul meu, mi-a spus că a luat o mască de gaze ca să urce la etaj, însă nu a reușit să salveze pe cineva din cauza fumului. Am ajuns afară, nu puteam să respir, am văzut flăcări la acoperiș deasupra restaurantului și nu la camerele unde am fost cazați. (…) Până la ajungerea pompierilor ferma ardea aproximativ jumătate. Pompierii au ajuns la 40 de minute din momentul în care am simțit fumul. ”

Sursa: Referatul procurorilor