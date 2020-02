Andrei Burlacu, jucător de care Chindia Târgoviște s-a despărțit în urmă cu câteva zile, îl acuză pe Viorel Moldova, antrenorul Chindiei, ca nu i-a trasnsmis ca nu se mai bazează pe serviciile sale. Nu m-a privit nicodată în ochi ca să îmi spună asta, a scris realitateasportiva.net.

Andrei Burlacu și Mihai Leca sunt cei doi jucători de care Chindia Târgoviste s-a despărțit în ultimele zile. Burlacu, jucător împrumutat de CS U Craiova, s-a declarat dezamăgit de atitudinea lui Viorel Moldova,în primul rând,în ceea ce îl privește.

Sursa foto– AFC Chindia Târgoviște

Declarații Andrei Burlacu

„Am avut o ședință cu președintele și Viorel Moldovan. Totul îmi dădea speranțe că voi fi un pion important în retur. Din câte am înțeles, domnul Moldovan a luat legătura cu cei de la Craiova în săptămâna premergătoare meciului cu FC Voluntari. Probabil le-a spus celor de acolo că nu se mai bazează pe serviciile mele.

Mie personal nu mi-a spus nimic în față. Venea la mine dimineața, ne salutam, ne uitam ochi în ochi, dar nu îmi spunea că nu se mai bazează pe mine. Nu mi s-a părut fair-play”

Adrei Burlacu, Sursa foto- AFC Chindia Târgoviște

Plecarea sa nu a venit într-un moment fericit pentru Burlacu. Părinții săi s-au despărțit, iar jucătorul își acuză tatăl pentru comportamentul avut ulterior separării de mama sa.

„El a adus doar necazuri și amintiri neplăcute față de mama mea și de familia mea. Faptul că am ajuns la un club ca Universitatea Craiova și am început să fiu un jucător pe val i-a captat atenția lui tata și a văzut în mine niște bani pe care poate să-i ia ușor. Când a văzut că sunt pe val, tata a deschis un proces legat de apartamentul în care am copilărit în Botoșani. A cerut despăgubiri de 26.000 de euro. E un apartament la care eu țin foarte mult, că acolo am copilărit. Faptul că mama se temea ca la 59 de ani să fie în stradă, eu fiind o fire mai mămoasă, n-a fost tocmai ok pentru mine. Am strâns în mine și s-a reflectat pe teren” încheie Burlacu. (mai spune realitateasportiva.net citând prosport.ro).