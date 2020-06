Cele două cazuri de coronavirus confirmate la membri ai echipelor de prima ligă, Dinamo București și FC Botoșani, au dat peste cap reluarea competițiilor fotbalistice (liga I) din România. În loc de meciuri oficiale, cei de la Chindia Târgoviște și Universitatea Craiova vor disputa un amical, după ce partenerii de întrecere, din competițiile oficiale, au fost interziși, deocamdată, a lua parte la meciuri oficiale.

Mai întâi cazul de coronavirus (magazioner) de la Dinamo București și mai apoi cel de la FC Botoșani (medicul echipei) au făcut ca întregul plan de reluare a competiției interne de fotbal (liga I) să fie dat peste cap.

Iar meciurile Dinamo-Chindia (play out, programat în 13 iunie) și Universitatea Craiova-FC Botoșani (play off, programat 12 iunie) să fie anulate. Pe parcursul zilei de joi, 11 iunie, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a modificat în două rânduri programul primei etape ( a treia din play off și play out) după reluarea competiției interne. În cea mai recentă modificare, se anunță reprogramarea meciurilor Dinamo-Chindia si U.Craiova-FC Botoșani, dar la o dată ce nu este precizată.

Cei de la Craiova si Târgoviște s-au reorientat rapid și au stabilit să joace un amical,împreună, în locul meciurilor oficiale.

„Echipa noastră va susține în această seară un meci amical cu Universitatea Craiova, în deplasare. Vom reveni cu ora la care se va disputa jocul.

Reamintim că meciul cu Dinamo, care ar fi trebuit să se dispute mâine, în etapa a III-a a playout-ului, a fost amânat pentru o dată ulterioară.”

sursa foto-AFC Chindia Târgoviște

Au anunțat cei de la Chindia Târgoviste. Certă este doar data de disputare a meciului, 12 iunie. În ceea ce privește ora și locul încă sunt destul de multe neclarități. Sunt posibile, încă, două variante. Ora 20.00 stadion „Ion Oblemenco” sau ora 18.00, stadion Lunca Jiului.

Antrenorul celor de la Chindia, Viorel Moldovan, anunțase, anterior, chiar un amical cu Petrolul Ploiești (liga a II-a), pentru data de sâmbată, 13 iunie, dar partida a căzut, pentru că a aparut, între timp, oportunitatea unei partide cu Universitatea Craiova.

Cei de la Chindia au primit și o veste bună. Toate rezultatele, la cel de-al patrulea rând de teste pentru coronavirus, efectuate la echipă, sunt negative.