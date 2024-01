Horoscopul de weekend 12-14 ianuarie 2024. Venus se află în cuadratură cu Marte și Saturn, adăugând o doză suplimentară de provocare și dificultate în viața noastră. În plus, Luna Nouă în Capricorn, aflată în conjuncție cu Marte și Pluto, amplifică presiunile și tensiunile existente. Aceste aspecte ne fac să ne întrebăm cum ne putem schimba modul de viață și care obiceiuri blocate ne împiedică să evoluăm.

Sub influența Sezonului Capricornului, care se caracterizează prin pragmatism și lipsă de toleranță pentru interpretări și poezie, suntem împinși să vedem lucrurile clar, fără prea multă nuanță sau ambiguitate.

Tranzitele astrologice prezente în acest weekend ne reamintesc că este necesară o schimbare în viața noastră, indiferent de faptul că aceasta poate fi uneori inconfortabilă sau neplăcută. Energia Capricornului, aliată cu influența Lunii Noi și a conjuncției cu Marte și Pluto, ne oferă o perspectivă asupra lucrurilor care trimite semnale clare: este timpul să facem ajustări și să ne adaptăm.

Chiar dacă unele obiceiuri și rutine ne-au ținut blocți și limitați, acum putem renunța la acestea și să găsim noi modalități de a ne dezvolta și de a progresa. Aceste aspecte astrologice constituie o invitație pentru a accepta nevoia de schimbare și de a lăsa părtinitățile și încărcăturile emoționale în urmă, în vederea unei evoluții personale mai profunde.

BERBEC

Acum nu este timpul potrivit sa faci miscari mari financiare si trebuie sa tii minte neaparat asta inclusiv la nivel de planificare. Tine-ti portofelul mai strans si repara-ti telefoanele, computerele sau arunca orice instrument sau obiect electronic sau de IT care este invechit. Incercarile tale de a face ceva nou nu vor fi la fel de pline de energie precum ai dori daca nu accepti ideea ca pericolul poate fi dupa colt oricand la un nou inceput de drum. Cu alte cuvinte, realismul iti da forta de a avansa. Inconjoara-te cu prieteni buni pe care ii stii de ani de zile si simte-te in siguranta, protejat de imbratisarea lor calda.

TAUR

Unele emotii par ca nu dispar niciodata si sunt menite sa avanseze prin viata cu tine atat timp cat vei trai. Daca lucrurile sunt menite sa reziste si au suficienta profunzime pentru asta, ele vor rezista indiferent cat de mult de straduiesti sa le indepartezi. Trebuie doar sa le accepti.

Daca iti este frica de schimbari ce pot veni zilele urmatoare, mediteaza, respira si mentine-te focusat pe credinte pozitive care te vor ajuta sa construiesti un viitor mai stralucit.

GEMENI

Este un bun moment sa reflectezi asupra obiceiurilor care iti iau din energie si iti dau un surplus artificial de care nu ai nevoie zi de zi. Senzatiile din corp iti vorbesc cel mai bine ce nevoi ai. Nu le neglija sau da la o parte simbolismul lor pentru ca acum ai sansa sa comunici mai bine cu tine insuti si sa vezi ce ai nevoie cu adevarat. Poti fi motivat de orice emotie negativa iti apare dar fii constient ca trebuie sa uiti si sa ierti orice te supara, ca sa fii sanatos.

RAC

Te simti de parca ai prea multe lucruri de terminat, dar timpul iti va dovedi ca ai facut alegeri bune de-a lungul drumului, oricat de obosit sau pierdut pari a fi zilele acestea. Acum pot fi informatii gresit exprimate ce par a nu avea sens pentru a fi intelese si digerate. Fii atent daca oamenii apropiati din viata ta incearca sa iti comunice despre ceva ce le sta pe suflet dar nu au cuvinte destule ca sa se exprime cu claritate si usurinta. Ii poti ajuta aratandu-le ca nu ai nevoie de multe vorbe ca sa le intelegi starea de spirit.

LEU

Miscarea astrala in casele semnului tau iti pot ingreuna mintea si da o tenta negativa atunci cand vrei sa te exprimi, dar momentul este potrivit pentru a avansa cu forta inainte si a face planuri pe care si altii le vor urma cu placere. Este important sa pui o fundatie solida si vasta, permitand viitorului sa se dezvolte in orice directie posibila, in timp ce tii de structura si ordinea care te ajuta sa te poti baza pe tine cu multa usurinta.

FECIOARA

Este posibil sa ti se para ca este ceva in neregula cu tine cand de fapt esti foarte in regula si tot ce ai nevoie este putina atentie de la tine si de la altii. Ai grija totusi de sanatatea ta sub toate aspectele, evita activitatile periculoase si mancarea fastfood sau mancata pe graba. Ceva stabilitate si odihna iti prind bine oricum, mai mult decat oricarui alt semn zodiacal acum. Gandeste-te la toate astea daca incepi sa iti sacrifici timpul pentru subiecte care sunt in afara ariei tale de interes.

BALANTA

Simti miscarea Lunii cu fiecare celula a fiintei tale si ai nevoie sa faci ceva cu stresul momentului si cu surprizele care tot apar. Chiar si energia pozitiva nu va fi suficienta ca sa te tina inspirat si impamantat iar prea multa munca te poate distanta de la idei noi deocamdata. Cu cantitatea corecta de suport de la lumea exterioara, nu este nimic ce nu poti fi in stare sa faci zilele acestea. Nu iti musca limba si nu te simti prea nesigur. Esti pregatit sa iti impartasesti cunoasterea si intelepciunea interioara cu cei care nici nu te ascultau inainte pe temele acestea.

SCORPION

Poate ca ai o stare de confuzie din cauza unor cuvinte rostite ce nu au fost suficient de sincere si te simti dezechilibrat, tot gandindu-te la trecut. Ca sa te duci spre viitor si sa schimbi directiile, uneori este necesar sa dispari sau sa ramai tacut suficient cat sa astepti ca tacerea sa isi spuna propriile ei “cuvinte”. Nu exista indoiala ca esti destul de puternic ca sa iti implinesti propriile nevoi, dar doar daca esti atent la tiparele ce te tin in spate si nu te lasa sa inaintezi usor in viata. Da ceva mai mult decat primesti si arata mai putin resentiment celor cu care ai probleme.

SAGETATOR

Aceasta perioada nu sustine din punct de vedere energetic obiceiuri nesanatoase, iar daca vei cauta prin istorie vei vedea ca de exemplu obezitatea a fost mereu considerata o problema medicala care trebuie abordata pentru rezolvare, scre SfatulParintilor. Gandeste-te la starea ta fizica si fa tot ce poti ca sa fii mai plin si mai bogat in experiente noi ce te scot din rutina obisnuita. Du-te cu bicicleta, mergi mult pe jos, alearga, ia contact cu natura ca sa iti reamintesti sa iei contact cu tine.

CAPRICORN

Aceste zile iti pregatesc o surpriza, ca si cum un nou capitol de viata este aici sa iti dezvaluie ceva magnific si mare. Cu toate astea, asteptarile tale pot fi nerealiste, la fel ca si lumea ta interioara plina cu idei, fapt pentru care poti parea distant si distras. Confuz si scos din ritmul tau obisnuit, te simti ca si cum esti rupt in doua intre minte si inima. Este vremea sa stabilesti care legi conduc in situatia curenta si sa iei orice varianta in considerare, chiar daca nu este ceea ce te asteptai.

VARSATOR

Se anunta posibile schimbari in lumea ta emotionala. Acum sunt zile in care pasiunea te preocupa si te vei simti presat de orice relatie care nu iti implineste nevoile fizice in mod corespunzator. Verbalizeaza si conecteaza-te si tine minte ca ai energia de a rezista pana cand apare solutionarea. Un fel de minune se poate produce in viata Taurilor. Caile ti se deschid si vei vedea cum credintele pozitive chiar iti modeleaza realitatea. Tu stii ce iti poate aduce viitorul si aceste vizualizari ale tale trebuie folosite ca si combustibil de motivatie si inspiratie.

PESTI

In aceste zile exista un impact mare astral asupra imaginii pe care o proiectezi in lume. Fii sigur ca este una transparenta si realista. Ca sa iti atingi orice scop si sa iti urmezi orice plan, ai nevoie sa ramai constient de actuala ta pozitie asa cum este ea si sa faci schimbari din acest punct. Daca te separi de realitate, incercarile tale de schimbare vor fi incoerente sau prea intense ca sa iti mute inima in orice noua directie.