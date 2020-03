Rezultatele dezamăgitoare, înregistrate de cei de la Chindia Târgoviște, în ultima vreme, rezultate ce au făcut ca echipa să a jungă în zona fierbinte a retrogradării, au produs un efect, poate neașteptat, în rândul galeriei dâmbovițenilor. Suporterii au lansat un manifest, pe propria pagină de facebook, în care se solicita mobilizare generală, a tuturor celor care susțin antrenată de Viorel Moldovan. „Să umplem tribunele, la următoarele 13 meciuri”, „mai multă implicare și mai puține critici pe net”, sunt doar câteva dintre îndemnurile celor din galerie Chindiei, adresate târgoviștenilor.

Sursa foto– facebook, FC Chindia Târgoviște (pagina suporterilor)

Manifestul celor din galerie a fost postat pe pagina de facebook a suporterilor echipei târgovistene (FC Chindia Târgoviste), sub titlul „UNIȚI PENTRU VISUL NOSTRU, ACASĂ ÎN LIGA I”. Referirea este la faptul că, în ciuda faptului că cei de la Târgoviște au revenit în liga I de fotbal, după o pauză de 21 de ani, Chindia nu a apucat încă se evolueze pe teren propriu, stadionul echipei, aflat în renovare la momentul actual, neavând acord din partea FRF, pentru a putea susține meciuri din liga I. Lucru ce, speră cei din galerie, se poate realiza, dacă echipa va fi susținută în cele 13 meciuri ce au mai rămas de disputat în play-out-ul ligii I, iar Chindia va rămâne în prima ligă. Pe de altă parte galeria dă credit administrației locale ce a promis că stadionul „Eugen Popescu” va fi refăcut în vara acestui an. Iată comunicatul integral:

COMUNICAT – UNIȚI PENTRU VISUL NOSTRU, ACASĂ ÎN LIGA I

Suporterii care au însoțit și ÎNCURAJAT echipa la toate meciurile din acest sezon al Ligii I au participat astăzi la antrenamentul băieților și au purtat o serie de discuții cu conducerea clubului, reprezentată de Marcel Ghergu, președintele cu care am reușit DOUĂ promovări în cinci sezoane, precum și cu câțiva dintre jucători.

Concluziile întâlnirii, una normală înaintea primului joc de la Ploiești din play-out, în fața unei formații care trebuie învinsă cu orice preț:

Echipa trebuie încurajată în toate meciurile rămase de disputat până la finalul sezonului, indiferent de poziția din clasament sau de intențiile vădite de manipulare și destabilizare manifestate în mediul online și nu numai, de unii sau de alții.

Doar printr-o prezență masivă putem ține vie speranța, atât la Ploiești, cât și în deplasări – apropo, la Voluntari ne vom cumpăra un singur bilet, avem seria – cât și Clinceni – n-am uitat cum ne-ați înjurat în retur – sau Iași, sal’ Mircea!.

Suntem la 13 meciuri și câteva luni de visul așteptat din 1998, primul meci ACASĂ în Liga I de la Generația Micului Ajax. La stadion se lucrează, poate nu în ritmul dorit și așteptat, dar progresele sunt evidente. În 2-3 luni va fi ridicată tribuna nouă. Dacă Sibiul poate juca în Liga I cu o tribună și o nocturnă pe care am văzut-o cu toții, dacă Academica are voie un an fără nocturnă, noi de ce nu am putea juca din august-septembrie pe Eugen Popescu?

Soluția: hai în tribune, hai în deplasări, mai multă implicare și mai puține critici pe net.

Mobilizare generală

Într-o altă postare, cei din galerie le cer celor ce nu pot ajunge la meciul contra celor de la Sepsi sa doneze bilete achiziționate:

Bilete online pentru meciul de duminică:

Chiar dacă nu ajungeți la meci, puteți achiziționa tichete și dărui celor care vor să meargă.

Hai să umplem tribunele,.

Meciul Chindia Târgoviște-Sepsi Sf.Gheorghe, va avea loc duminică, 8 martie, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în cadrul etapei a doua a play-out-ului ligii I.