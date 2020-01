Sunt probleme mari la Chindia Târgoviște, înainte de reluarea campionatului primei ligi. Antrenorul echipei, Viroel Moldovan, a anunțat astăzi, că nu mai puțin de 6 posibili titulari nu vor putea evolua la meciul cu Botoșani, de duminică 2 februarie.

Foto- Conf.presă Chindia Târgoviște (31 ianuarie 2020)

Într-o conferința de presă, la care alături de Viorel Moldovan au fost prezenți și doi dintre jucătorii nou veniți la echipa dâmbovițeană, Valmir Berisha( Bosnia Herțgovina) și Bradley Diallo (ex. Poli Iași), antrenorul celor de la Chindia a făcut un anunț nu tocmai fericit, pentru fanii echipei târgoviștene. Moldovan are probleme în a alcătui un 11 competitiv, la meciul cu FC Botoșani (2 februarie, ora 17.00, la Ploiești).

În primul rând sunt probleme cu jucatorii U21. Marian Aioani (20 de ani), portarul titular al celor de la Chindia are fractură la un deget (mâna stângă) și va absenta două luni. Chindia l-a pierdut pe Dumiter,întors la Sepsi SF.Gheorghe, iar cei doi nou veniți, de sub 21 de ani, Catălin Barbu (ex FC Argeș) și Pitfor (ex FC Botoșani), nu vor putea evolua în partida de duminică. Barbu are gripă, iar Pitfor are o clauză in contract ce nu îi permite să evolueze contra fostei sale echipe.

Moldovan considera ca pierdera cea mai importnată, din acest punct de vedere, este cea a lui Marian Aioani.

Nici în rest Chindia nu stă foarte bine. Încă alți 3 posibili titulari nu vor putea evolua. Frank Yameogo și Benga sunt suspendați (4 cartonașe galbene), iar Daniel Florea are ruptură de ligament la piciorul stâng.

”Nu mă aștept la o intensitate prea mare a jocului, având în vedere că va avea loc după o perioadă de pauza competițională. Eu sper să profităm de lacunele lor din apărare si să putem totusi câștiga”

A declarat Viorel Moldovan, depre partida pe care echipa sa, Chindia Târgoviște, o va susține contra celor de la FC Botoșani.

Meciul va avea loc duminică, 2 februarie, cu începere de la ora 17.00, pe stdionul ”Ilie Oană” din Ploiești.