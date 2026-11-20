Pompierii din Dâmbovița au intervenit marți, 20 noiembrie 2026, în jurul orei 07:00, la un accident rutier în localitatea Lungulețu. Un bărbat a rămas încarcerat și a fost transportat la spital.
Accidentul a implicat un autoturism și un autotren. La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Titu, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, și un echipaj SMURD.
Intervenția a fost susținută și de pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște, care au ajuns cu o autospecială de descarcerare.
O victimă de sex masculin a fost identificată încarcerată în vehicul. Pompierii au realizat operațiunea de extragere, iar bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare.
Concomitent cu lucrările de descarcerare, forțele intervenite au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.