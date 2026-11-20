Publicat 20 nov. 2026, 13:04 Sursă realitatea.net

Pompierii din Dâmbovița au intervenit marți, 20 noiembrie 2026, în jurul orei 07:00, la un accident rutier în localitatea Lungulețu. Un bărbat a rămas încarcerat și a fost transportat la spital.

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