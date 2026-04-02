Guvernul nu va adopta nici azi OUG privind al doilea pachet de măsuri de protecție în criza carburanților – SURSE

Potrivit unor surse guvernamentale, citate de Realitatea Plus, Executivul nu va adopta nici azi noile măsuri de protecție față de majorarea accelerată a prețurilor carburanților.

Sursele au precizat că, deși premierul Ilie Bolojan a analizat ieri varianta unei reduceri de 18 bani/litru, aceasta nu a fost validată în coaliție.

O variantă intens vehiculată este cea a unei compensări voluntare din partea benzinăriilor, astfel încât acestea să suporte o reducere de 25 de bani din prețul afișat, iar statul alți 25 de bani, la fel cum s-a procedat în 2022.

Conform informațiilor obținute pe surse, cabinetul premierului a transmis joi dimineață că „nu există o soluție finală” privind intervenția pe piața carburanților.

Blocajul vine în contextul în care Guvernul analizează mai multe scenarii, inclusiv reducerea accizei, însă nu a fost agreată încă o variantă sustenabilă din punct de vedere bugetar. Potrivit Realitatea Plus, OUG va fi adoptată, cel mai probabil, săptămâna viitoare.