Într-o localitate din Dâmbovița, școala va începe doar on-line

Cu opt cazuri de covid confirmate, comuna Gura Foii a fost declarată zonă roșie, iar școala și grădinițele vor rămâne deocamdată înch ise.
Cu opt cazuri de covid confirmate, comuna Gura Foii a fost declarată zonă roșie, iar școala și grădinițele vor rămâne deocamdată închise.
Cursurile se vor relua online, așa cum s-a întâmplat și înainte de vacanță. Deși numărul cazurilor este unul mic, potrivit algoritmului aplicat de autoritățile centrale, rata de transmitere a virusului este de 3,64 la mia de locuitori. „Nu este motiv de panică, această rată care pare mare este calculată la numărul de locuitori din comună, iar noi avem 2300 de oameni. Școala și cele două grădinițe vor reîncepe cursurile fizic atunci când numărul de cazuri va permite scenariul verde sau galben. Suntem pregătiți pentru orice situație și important este să rămânem sănătoși și în siguranță cu toții”, a precizat, pentru Cronica de Găești, primarul Radu Georgescu.
În județul Dâmbovița, potrivit raportărilor DSP, și comuna Moțăieni a fost declarată zonă roșie.