Într-o localitate din Dâmbovița, școala va începe doar on-line

Scris de Petcu Marcela Publicat: 8 sept. 2020, 09:39

Cu opt cazuri de covid confirmate, comuna Gura Foii a fost declarată zonă roșie, iar școala și grădinițele vor rămâne deocamdată înch ise.

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