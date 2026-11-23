Prețurile carburanților luni, 23 noiembrie 2026: benzina pornește de la 8,99 lei/litru, iar motorina de la 10,39 lei. Cât costă un plin de 50 de litri?
Șoferii din România pot găsi luni, 23 noiembrie 2026, benzină la un preț minim de 8,99 lei pe litru și motorină la 10,39 lei pe litru, potrivit datelor centralizate de platforma Peco Online. Cele mai mici tarife sunt afișate în stații din județele Cluj și Constanța, iar diferențele de preț se observă și între marile orașe ale țării.
Pentru cei care urmează să alimenteze în această perioadă, alegerea benzinăriei poate face diferența în bugetul destinat transportului.
Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină luni, 23 noiembrie
Cel mai mic preț afișat pentru benzina standard este de 8,99 lei/litru, la stația DHR din Gherla, județul Cluj, situată pe strada Clujului.
În cazul motorinei standard, cel mai avantajos tarif identificat este de 10,39 lei/litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, pe DN39.
Acestea sunt cele mai mici valori identificate în centralizarea națională a prețurilor la carburanți. Tarifele pot varia în funcție de benzinărie și de momentul actualizării informațiilor.
Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe din România
Prețurile minime afișate în marile centre urbane arată că există diferențe între localități și tipurile de carburant. Potrivit datelor Peco Online, situația pentru luni, 23 noiembrie, este următoarea:
Cluj-Napoca înregistrează cel mai mic preț la benzină dintre orașele analizate, respectiv 8,99 lei pe litru. Pentru motorină, cel mai redus tarif din această comparație este afișat în Timișoara, unde un litru costă 10,48 lei.
În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul are cel mai mic preț dintre cele cinci orașe, cu 4,78 lei pe litru.
Cât plătești pentru un plin de 50 de litri
Costul alimentării depinde de tipul carburantului și de prețul practicat de stația aleasă. La cele mai mici tarife identificate la nivel național, un rezervor de 50 de litri ar costa:
449,50 lei pentru 50 de litri de benzină, la prețul de 8,99 lei/litru;
519,50 lei pentru 50 de litri de motorină, la prețul de 10,39 lei/litru.
Diferența dintre cele două alimentări ajunge la 70 de lei pentru aceeași cantitate de carburant.
Prețurile au fost consultate în dimineața zilei de 23 noiembrie 2026, pe platforma Peco Online. Valorile sunt orientative, deoarece actualizările benzinăriilor se realizează la momente diferite, iar unele tarife pot să nu fie raportate zilnic.
Prin urmare, șoferii sunt sfătuiți să verifice prețul afișat la stația unde intenționează să alimenteze, întrucât pot exista diferențe între informațiile centralizate online și tarifele efective de la pompă.