Anca Alexandrescu, verdict dur în ziua moțiunii: „Este game over pentru Ilie Bolojan”

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu a comentat în termeni duri desfășurarea dezbaterilor din Parlament pe tema moțiunii de cenzură, acuzând incoerență și „trădări” în rândul unor parlamentari. Aceasta susține că evoluțiile din plen confirmă scenariile discutate anterior în spațiul public.

În același timp, Alexandrescu a criticat discursul premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de dezinformare, și a făcut referire la teme precum investițiile în energie și deciziile guvernamentale recente. Ea și-a exprimat convingerea că moțiunea va trece și că ar putea urma schimbări politice majore.

Critici la adresa parlamentarilor și acuzații de „trădare”

„Urmăresc ce se întâmplă în Parlament. Nu se întâmplă altceva decât confirmarea a tot ceea ce am spus noi în aceste zile. Iată, am văzut mai devreme și pe trădătoarea de la POT, care a spus că a semnat moțiunea aseară ca să dea un semnal puternic de alarmă și că nu este de acord cu domnul Bolojan, iar la final a spus că, de fapt, nu votează pentru a continua domnul Bolojan programul de guvernare. Am văzut-o și mai devreme. Asta se întâmplă, din păcate. Trădătorii sunt din ce în ce mai… cum să spun eu… mai la vedere, ca să zic așa. Se vede acum cine a fost băgat în Parlament pe ușa din dos, ca să poată fi folosit în situații de genul acesta.

În privința discursului lui Ilie Bolojan, mă așteptam să fie plin de minciuni. Este plin de minciuni și, evident, diseară, împreună cu Diana Popescu, o să demontez toate minciunile pe care le-a spus Ilie Bolojan. Dacă vreți, mă refer, în primul rând, la Hidroelectrica. Hidroelectrica nu face investiții pentru că 90% din profit este luat de stat, o dată. Și, doi, aceste investiții nu pot fi finalizate pentru că, ce să vezi, ONG-urile useriste, peste care este șef domnul Bolojan, au blocat cel puțin șapte hidrocentrale care ar fi trebuit deschise în România, realizate în proporție de peste 90%, și au suspendat lucrările și punerea lor în funcțiune.

Referiri la alte decizii guvernamentale și acuzații de dezinformare

Putem continua și cu ura pe care o are vizavi de doamna Lia Olguța Vasilescu, care diseară va fi în direct la „Culisele statului paralel”. Și poate să-i spunem domnului Bolojan că, la Ministerul Energiei, la domnul Burduja, consilierul său, era decizia de a face investițiile la Termocraiova, nu la doamna Olguța Vasilescu. La fel, pot să-i spun domnului Bolojan că ori este rău intenționat, ori este dezinformat de consilierii săi: nu doar aeroportul de la Craiova a primit niște milioane de euro ca să nu se piardă fondurile europene, ci și celelalte patru care erau în program, pentru că, tot din cauza guvernării peneliste, s-a scos caietul de sarcini cu 17 zile înainte să se închidă circuitul european.

Sunt minciuni după minciuni care, bineînțeles, prind la susținătorii lui Ilie Bolojan. Se va termina și lucrul acesta. Eu sunt convinsă că moțiunea va trece. Salut și anunțul parlamentarilor SOS, care au ascultat vocea celor care i-au votat și au anunțat că vor susține și ei moțiunea. Din punctul meu de vedere, este „game over”, ca să citez un penelist. Este foarte important ce se întâmplă după-amiază, la ora 17:00, la ședința PNL-ului, când au fost convocați membrii BPN și vor participa și primari. Și, evident, este foarte important și ce va face Nicușor Dan în această situație. Eu sper să fie, dacă nu alegeri anticipate, pentru că am văzut că Nicușor Dan se opune, măcar să fie un guvern de reconciliere națională”, a declarat Anca Alexandrescu.