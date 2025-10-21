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Politica· 1 min citire
PSD, NOU ATAC LA BOLOJAN! MIHAI FIFOR: „NU MAI TOLERĂM CA UN SINGUR OM, ORBIT DE ORGOLIU, SĂ BLOCHEZE UN ÎNTREG STAT”
PSD, NOU ATAC LA BOLOJAN! MIHAI FIFOR: „NU MAI TOLERĂM CA UN SINGUR OM, ORBIT DE ORGOLIU, SĂ BLOCHEZE UN ÎNTREG STAT”
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat marți un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că refuză dialogul în privința pensiilor magistraților și că pune în pericol fondurile din PNRR.
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