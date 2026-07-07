Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PNRR reprezintă o urgență doar când le convine celor de la putere și când le servește intereselor politice”

Publicat 7 iul. 2026, 13:12 Actualizat 7 iul. 2026, 13:13

Deputatul AUR Bogdan Velcescu acuză PSD de dublu standard, după ce Sorin Grindeanu a susținut că este necesară convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Acesta amintește că AUR a solicitat anterior prelungirea sesiunii parlamentare, însă majoritatea condusă de PSD a refuzat chiar și supunerea la vot a acestei propuneri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bogdan velcescu aur