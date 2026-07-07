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Politica· 1 min citire
Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PNRR reprezintă o urgență doar când le convine celor de la putere și când le servește intereselor politice”
Bogdan Velcescu (deputat AUR)
Publicat7 iul. 2026, 13:12
Actualizat7 iul. 2026, 13:13
Deputatul AUR Bogdan Velcescu acuză PSD de dublu standard, după ce Sorin Grindeanu a susținut că este necesară convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Acesta amintește că AUR a solicitat anterior prelungirea sesiunii parlamentare, însă majoritatea condusă de PSD a refuzat chiar și supunerea la vot a acestei propuneri.
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