Șeful NATO susține atacurile SUA asupra Iranului: „Era absolut necesar”

Publicat 8 iul. 2026, 10:21 Sursă realitatea.net

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la summitul Alianței desfășurat la Ankara, că recentele atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului au fost „absolut necesare”, subliniind că Washingtonul trebuie să reacționeze cu fermitate.

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