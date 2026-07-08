Advertising
Politica· 1 min citire
Șeful NATO anunță o "nouă eră" de apărare: Trebuie să fim capabili să luptăm, dacă va fi nevoie - LIVE
Secretarul general al NATO, Mark Rutte (Profimedia)
Publicat8 iul. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net
Secretarul General al Alianței, Mark Rutte, face declarații înaintea reuniunii liderilor statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a analiza relația cu Statele Unite, creșterea cheltuielilor pentru apărare și războiul din Ucraina.
Citește și
- 10:26„Am mințit timp de mai mulți ani”. Televiziunea publică din Ungaria și-a oprit știrile și și-a cerut scuze
- 10:21Șeful NATO susține atacurile SUA asupra Iranului: „Era absolut necesar”
- 10:10Nicușor Dan anunță o miză importantă pentru România: „Banca pentru Apărare va avea sediu la București”
- 08:56Voucherele de vacanță, folosite tot mai puțin: decontările au scăzut cu peste 60% din cauza măsurilor de austeritate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News