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Politica· 1 min citire
Donald Trump susține că Vladimir Putin simte presiunea SUA: „Vrea să încheie războiul. Suntem în negocieri”
Donald Trump
Publicat7 iul. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net
Înaintea summitului de la Ankara, președintele american, Donald Trump, dezvăluie ce a discutat cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a spus că atât, Ucraina, cât și Rusia, vor să pună capăt războiului și a dezvăluit că negocierile sunt în curs de desfășurare, conform Realitatea PLUS.
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