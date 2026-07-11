Trump amenință Iranul cu 1.000 de rachete: „Îl vom decima și distruge complet” dacă încearcă să-l asasineze

Președintele american Donald Trump a amenințat că Iranul va fi „decimat și distrus complet” dacă autoritățile de la Teheran vor încerca să îl asasineze. Declarația a fost făcută după reluarea ostilităților și după ce liderul de la Casa Albă a anunțat că acordul de încetare a focului este „terminat”.
În același timp, Iranul susține că și-a respectat angajamentele asumate față de Statele Unite prin protocolul semnat pentru oprirea confruntărilor. Oficialii iranieni afirmă însă că respectarea înțelegerii trebuie să existe de ambele părți.
Trump spune că 1.000 de rachete sunt îndreptate spre Iran
Donald Trump a transmis, într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social, că armata americană este pregătită să răspundă dacă guvernul iranian va încerca să îl asasineze.
„1.000 de rachete sunt pregătite și îndreptate spre Republica Islamică Iran și alte mii vor urma imediat dacă guvernul iranian își pune în executare amenințarea, rostită în multe colțuri ale lumii, de a-l asasina sau de a încerca să-l asasineze pe președintele în exercițiu al Statelor Unite ale Americii, adică PE MINE!”, a scris Donald Trump.
Președintele american a continuat mesajul și a susținut că ordinele pentru o posibilă intervenție au fost deja date.
„Ordinele au fost deja date și armata americană este pregătită, dispusă și capabilă, pentru o perioadă de un an, ce poate fi prelungită, să decimeze și să distrugă complet toate zonele Iranului”, a continuat președintele american.
Iranul susține că și-a respectat promisiunile față de SUA
Iranul a afirmat sâmbătă că și-a respectat angajamentele asumate față de Statele Unite după semnarea protocolului privind încetarea focului. Acordul a fost declarat din nou încheiat de Donald Trump, după ce ostilitățile au fost reluate în această săptămână.
„Până în prezent, Iranul și-a respectat cuvântul”, a scris pe platforma X ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.
Acesta a adăugat că „nu poate exista respect decât atunci când este reciproc”.
Trump declară că încetarea focului este „terminată”
Donald Trump a afirmat că Iranul ar fi cerut continuarea discuțiilor și că Statele Unite au acceptat această propunere. Liderul american a precizat însă că autoritățile de la Teheran au fost informate clar că acordul de încetare a focului nu mai este valabil.
„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Noi am acceptat să o facem, dar Statele Unite le-au transmis, în termeni fără echivoc, că încetarea focului este TERMINATĂ!”, a spus Trump.
Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene a respins declarația și a susținut că Teheranul „nu a făcut nicio cerere”.
Ministrul iranian de Externe merge în Oman pentru discuții
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, urma să se deplaseze sâmbătă în Oman pentru discuții privind Strâmtoarea Ormuz. Ruta maritimă strategică se află în centrul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite.
Washingtonul ar fi transmis Teheranului că are termen până sâmbătă pentru a se angaja public că nu va mai ataca navele care circulă prin strâmtoare.
Statele Unite au restabilit și sancțiunile economice împotriva petrolului iranian, care fuseseră suspendate prin protocolul semnat la 17 iunie. Abbas Araghchi a denunțat această măsură și a numit-o o „încălcare” a înțelegerii.