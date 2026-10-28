Doi bărbați reținuți în Dâmbovița, acuzați de agresiune sexuală și viol asupra unei minore

Publicat 28 oct. 2026, 07:36 Actualizat 28 oct. 2026, 08:25 Sursă DB Online

Poliția a reținut, pe 26 octombrie, doi bărbați din comuna Vulcana-Pandele acuzați de agresiune sexuală și viol asupra unei minore de 14 ani. Faptele ar fi avut loc între iunie și octombrie 2026.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre agresiune sexuala minor