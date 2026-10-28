Social· 1 min citire

Doi bărbați reținuți în Dâmbovița, acuzați de agresiune sexuală și viol asupra unei minore

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Dambovita ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat28 oct. 2026, 07:36
Actualizat28 oct. 2026, 08:25
SursăDB Online

Poliția a reținut, pe 26 octombrie, doi bărbați din comuna Vulcana-Pandele acuzați de agresiune sexuală și viol asupra unei minore de 14 ani. Faptele ar fi avut loc între iunie și octombrie 2026.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani și un tânăr de 20 de ani, amândoi din comuna Vulcana-Pandele, au fost reținuți pentru 24 de ore pe baza unei ordonanțe. Măsura a fost dispusă de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa.

Bărbatul de 50 de ani este cercetat pentru infracțiunea de agresiune sexuală asupra unui minor, în timp ce tânărul de 20 de ani este cercetat pentru viol săvârșit asupra unui minor.

Detalii despre faptele reproșate

Potrivit IPJ Dâmbovița, verificările efectuate au indicat că, în perioada iunie-octombrie 2026, bărbatul de 50 de ani ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, respectiv mângâieri în zone intime, asupra unei minore în vârstă de 14 ani.

De asemenea, polițiștii au stabilit că, în cursul lunii octombrie, tânărul de 20 de ani ar fi întreținut un raport sexual cu aceeași minoră, prin constrângere morală.

La data de 26 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, un bărbat, de 50 de ani, din comuna Vulcana Pandele, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor și un tânăr, de 20 de ani, din comuna Vulcana Pandele, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Cercetările efectuate au reliefat faptul că, în perioada iunie-octombrie a.c., în repetate rânduri, bărbatul de 50 de ani ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, respectiv mângâieri în zone intime, asupra unei minore, în vârstă de 14 ani.

De asemenea, în cursul lunii octombrie, tânărul de 20 de ani ar fi întreținut un raport sexual cu aceeași minoră, prin constrângere morală.

Pe parcursul zilei de astăzi, 27 octombrie, cei în cauză vor fi prezentați magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive

a transmis IPJ Dâmbovița IPJ Dâmbovița

Cei doi bărbați au fost prezentați magistraților pe parcursul zilei de 27 octombrie pentru dispunerea unor măsuri preventive. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu și dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe