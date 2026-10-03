Gaze naturale oprite, luni, într-un sat din Dâmbovița. Locuitorii rămân fără alimentare timp de șase ore

Alimentarea cu gaze naturale va fi oprită luni, 6 octombrie, în Șotânga, între orele 09:00 și 15:00. Vezi motivul întreruperii și recomandările pentru consumatori.
Locuitorii din satul Șotânga, județul Dâmbovița, vor rămâne temporar fără gaze naturale luni, 6 octombrie 2026. Alimentarea cu gaze va fi oprită timp de șase ore, în intervalul 09:00–15:00, ca urmare a unor lucrări desfășurate în zonă.
Întreruperea a fost anunțată de administrația locală, după ce aceasta a primit o notificare din partea operatorului Distrigaz Sud Rețele.
Alimentarea cu gaze va fi oprită între orele 09:00 și 15:00
Potrivit anunțului transmis locuitorilor, furnizarea gazelor naturale va fi sistată luni, 6 octombrie, timp de șase ore.
Intervalul programat pentru întrerupere este 09:00–15:00, astfel că locuitorii din Șotânga sunt sfătuiți să își ia din timp măsurile necesare.
Măsura este una programată și este legată de lucrările de infrastructură care se desfășoară pe DJ 712 – strada Constantin Brâncoveanu.
De ce sunt oprite gazele naturale în Șotânga
Întreruperea furnizării este necesară pentru desfășurarea unor lucrări la două poduri aflate pe DJ 712.
Este vorba despre podul Teleașă, situat la kilometrul 7+680, peste pârâul Vălceaua, și podul Avram, aflat la kilometrul 8+400, peste pârâul Vulcana.
Lucrările la cele două obiective de infrastructură impun măsuri temporare asupra rețelei de distribuție a gazelor naturale, motiv pentru care alimentarea va fi întreruptă pe durata intervențiilor.
Recomandări pentru consumatorii din Șotânga
Locuitorii sunt sfătuiți să verifice înainte de începerea întreruperii dacă toate aparatele alimentate cu gaze naturale sunt închise.
Recomandarea este valabilă inclusiv pentru aparatele automatizate și pentru cele dotate cu flacără de veghe. Măsura are rolul de a preveni eventualele incidente în momentul reluării alimentării cu gaze.
Consumatorii trebuie să țină cont de intervalul anunțat și să se asigure că instalațiile și aparatele din locuință sunt în condiții de siguranță înainte de întreruperea furnizării.
Când revine alimentarea cu gaze
Potrivit programului anunțat, întreruperea este programată pentru șase ore, de la 09:00 până la 15:00, luni, 6 octombrie 2026.
Măsura îi vizează temporar pe consumatorii din satul Șotânga și este asociată lucrărilor desfășurate la cele două poduri de pe DJ 712 – strada Constantin Brâncoveanu.