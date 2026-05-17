Ploi și furtuni puternice. Oamenii au primit mesaje RO-Alert

Vremea extremă a făcut prăpăd în toată țara. Sunt coduri galbene și portocalii de ploi și furtuni în mai multe județe din țară. La Dâmbovița și Neamț culturile au fost distruse de grindină. Autoritățile au emis mesaje de avertizare Ro-Alert.

Grindina a făcut prăpăd în țară

Echipele au activat planurile de intervenție și au mobilizat efective suplimentare în județele afectate de grindină și inundații din cauza ploilor torențiale. Iar prefecții din zonele vizate au luat măsuri preventive pentru limitarea efectelor produse de furtuni și ploi abundente.

Sute de culturi au fost distruse de grindina care s-a depus rapid peste fructele și legumele care urmau să fie culese.

Specialiștii în situații de urgență le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare și să respecte indicațiile transmise prin canalele oficiale.