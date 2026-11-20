Raed Arafat, trimis în judecată în dosarul elicopterului SMURD
Raed Arafat, șeful DSU
Raed Arafat a fost trimis în judecată în dosarul elicopterului SMURD. Procurorii invocă un prejudiciu de peste 4,4 milioane de lei din TVA neachitat.
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a fost trimis în judecată în dosarul care vizează elicopterul SMURD primit ca despăgubire după un accident aviatic produs în Republica Moldova. Alături de acesta, în fața instanței au ajuns și alte persoane implicate în cazul care privește presupuse nereguli legate de introducerea aeronavei în România.
Anchetatorii susțin că elicopterul ar fi fost adus dintr-un teritoriu aflat în afara spațiului fiscal al Uniunii Europene fără îndeplinirea tuturor formalităților vamale și fără achitarea TVA aferent importului. Prejudiciul calculat de procurori depășește 4 milioane de lei, la care se adaugă penalitățile.
Raed Arafat a respins în repetate rânduri acuzațiile și a susținut că nu există elemente concrete care să demonstreze implicarea sa într-o faptă penală. Șeful DSU a catalogat anterior ancheta drept o posibilă campanie de discreditare.
Dosarul elicopterului SMURD a ajuns la Curtea de Apel București
Dosarul instrumentat de procurorii militari a fost înaintat instanței și a ajuns pe rolul Curții de Apel București. Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu ancheta, Raed Arafat este trimis în judecată alături de alte persoane vizate de presupusele nereguli privind operațiunea de înlocuire a elicopterului SMURD.
Procurorii susțin că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență ar fi avut legătură cu procedura prin care o aeronavă provenită dintr-un teritoriu din afara Uniunii Europene a fost introdusă în România fără plata obligațiilor fiscale aferente.
Potrivit anchetatorilor, TVA-ul care ar fi trebuit achitat la import se ridică la peste 4 milioane de lei. La această valoare se adaugă penalitățile calculate de autorități.
Cazul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a primit o altă aeronavă în locul elicopterului distrus într-un accident aviatic.
Cum a ajuns elicopterul SMURD în centrul anchetei penale
Dosarul își are originea în tragedia aviatică din 2 iunie 2016, când un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, aflat într-o misiune SMURD, s-a prăbușit în apropierea localității Haragîș din Republica Moldova.
În urma accidentului, toți cei patru membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar aeronava a fost distrusă.
În baza poliței de asigurare, autoritățile aveau posibilitatea să primească o despăgubire financiară sau un elicopter de înlocuire. A fost aleasă varianta furnizării unei alte aeronave, iar în noiembrie 2017 elicopterul a fost preluat din Guernsey.
Acest teritoriu nu face parte din spațiul de aplicare a TVA al Uniunii Europene, aspect care a devenit ulterior unul dintre punctele centrale ale anchetei.
Procurorii consideră că aeronava a fost introdusă și utilizată în România fără îndeplinirea formalităților vamale necesare și fără plata TVA datorat la import.
Prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Ce susțin procurorii
Potrivit anchetatorilor, procedura prin care a fost înlocuit elicopterul distrus ar fi permis stingerea obligației de despăgubire a asigurătorului prin furnizarea unei aeronave pentru care nu fuseseră îndeplinite obligațiile fiscale.
Procurorii susțin că neplata TVA-ului aferent importului a produs o pagubă bugetului de stat de peste 4,4 milioane de lei.
Anchetatorii au analizat responsabilitățile persoanelor implicate în preluarea aeronavei, în operațiunile administrative și în procedurile care au permis introducerea acesteia în România.
Dosarul vizează presupuse infracțiuni la regimul vamal, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate de instanță.
Raed Arafat respinge acuzațiile și vorbește despre o campanie de discreditare
De la apariția informațiilor privind ancheta, Raed Arafat a respins acuzațiile care i-au fost aduse și a susținut că nu a avut un rol în operațiunile contractuale prin care a fost realizată înlocuirea elicopterului.
Șeful DSU a afirmat că nu a semnat contractele privind această operațiune și că Inspectoratul General de Aviație ar fi acționat în baza informațiilor și punctelor de vedere transmise de autoritățile vamale.
Arafat a mai susținut că instituțiile statului au fost informate despre situația aeronavei și că, dacă existau obligații fiscale suplimentare, acestea puteau fi solicitate de autoritățile competente.
În declarațiile sale anterioare, oficialul a contestat temeinicia anchetei și a afirmat că investigațiile ar avea și o componentă personală sau politică.
„Până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală”, a transmis Raed Arafat într-o reacție publică.
Acesta a mai susținut că extinderea investigațiilor ridică semne de întrebare privind proporționalitatea și temeinicia demersurilor judiciare.
Ce urmează în dosarul elicopterului SMURD
După trimiterea dosarului în instanță, acuzațiile formulate de procurori vor trebui analizate în cadrul procedurilor judiciare.
Judecătorii urmează să examineze probele administrate în anchetă, responsabilitățile persoanelor implicate și argumentele apărării.
Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu stabilește vinovăția persoanelor acuzate. Aceasta va putea fi stabilită numai printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Dosarul elicopterului SMURD readuce în atenție atât circumstanțele în care a fost realizată despăgubirea după tragedia aviatică din Republica Moldova, cât și responsabilitățile instituționale privind importul și exploatarea aeronavei.
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