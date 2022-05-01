Târgoviște a primit oficial logo-ul ”Destinația Anului 2022 în Muntenia, Oltenia și Dobrogea”

Veste bună pentru Târgoviște, în urma calificării în etapa finală la categoria „City Break” a competiției destinate destinațiilor de vacanță preferate de români.
Veste bună pentru Târgoviște, în urma calificării în etapa finală la categoria „City Break” a competiției destinate destinațiilor de vacanță preferate de români.
Astfel, municipiul a primit și logo-ul “Târgoviște, Destinația Anului 2022 în Muntenia, Oltenia și Dobrogea”!
”Din acest moment, restaurantele, cafenelele, agențiile de turism, hotelierii, în general toți cei care activează în industria HoReCa târgovișteană, pot utiliza logo-ul amintit în toate comunicările publice, pe site-uri sau pliante de prezentare”, a declarat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan.
Pentru finala națională, regiunile vor fi vizitate de echipa de Exploratori Destinația Anului pentru a realiza emisiuni de prezentare. Se colectează votul publicului și al juriului Finalei Naționale. Destinația Anului se stabileste în proportie de 2/3 votul publicului și 1/3 prin alegerea juriului.
Vă reamintim că Târgoviștea a intrat în finala întrecerii DESTINAȚIA ANULUI 2022, categoria „City Break”, alături de două mari orașe turistice și nu numai ale României, Brașov și Iași.
Sursa: Realitatea de Dambovita