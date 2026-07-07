Val uriaș de căldură marină în Pacific. Fenomenul care poate schimba vremea în lume în următoarele luni

Publicat 7 iul. 2026, 08:13 Sursă realitatea.net

Un val masiv de căldură marină se întinde de-a lungul Oceanului Pacific și acoperă o suprafață de peste opt ori mai mare decât cea a Statelor Unite continentale. Fenomenul este atât de extins încât ar putea influența vremea din mai multe regiuni ale lumii în următoarele săptămâni și luni.

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