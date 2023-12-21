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Fotbal: Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 0-0, în Superliga

Fotbal: Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 0-0, în Superliga

Fotbal: Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 0-0, în Superliga

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 21 dec. 2023, 10:32

Farul a dominat jocul şi a marcat de trei ori, doar de fiecare dată golul a fost anulat

Farul Constanţa a terminat la egalitate cu Rapid Bucureşti, 0-0, miercuri seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal, ultima a anului.

Farul a dominat jocul şi a marcat de trei ori, doar de fiecare dată golul a fost anulat de arbitrajul video: Louis Munteanu (2 - ofsaid), Andrei Artean (45+2 - ofsaid) şi Adrian Mazilu (59 - fault Constantin Budescu la Cristian Săpunaru).

Constănţenii au avut şi o bară, prin Ionuţ Vînă (13).

Farul e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri.

Rapid a ajuns la şase etape consecutive fără victorie, două eşecuri acasă şi patru egaluri (0-0) în deplasare.

FC Farul Constanţa - FC Rapid Bucureşti 0-0, Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu
Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)
Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

AGERPRES

Sursa foto: FC Rapid 1923/Facebook

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