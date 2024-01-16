Lionel Messi şi Aitana Bonmati, desemnaţi cei mai buni jucători ai anului 2023 (FIFA)

Argentinianul Lionel Messi şi spaniola Aitana Bonmati au fost desemnaţi cei mai buni jucători ai anului 2023 în cadrul ceremoniei "FIFA The Best", organizată de Federaţia internaţională de fotbal luni seara la Londra.
Messi (36 de ani) s-a aflat la egalitate de voturi cu norvegianul Erling Haaland, considerat favorit după tripla reuşită cu Manchester City în Liga Campionilor, campionatul şi Cupa Angliei, însă căpitanul selecţionatei Argentinei s-a impus după ce a fost plasat pe primul loc de căpitanii echipelor naţionale care au participat la vot. Pe poziţia a treia s-a clasat francezul Kylian Mbappe.
De menţionat că Lionel Messi a primit în urmă cu câteva luni şi trofeul Balonul de Aur, pentru a opta oară în cariera sa, atribuit de revista France Football celui mai bun fotbalist al planetei.
La feminin, spaniola Aitana Bonmati (25 ani) le-a devansat în ancheta FIFA pe compatrioata sa Jenni Hermoso şi pe columbiana Linda Caicedo.
Titlul de cel mai bun antrenor al anului a revenit spaniolului Pep Guardiola, la masculin, şi olandezei Sarina Wiegman, actualul selecţioner al Angliei, la feminin.
Guardiola, care a reuşit un sezon de excepţie cu Manchester City, i-a devansat pe italianul Simone Inzaghi, tehnicianul echipei Inter Milano, şi pe australianul Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Celtic Glasgow, care pregăteşte în prezent formaţia Tottenham Hotspur, la care s-a transferat recent fundaşul român Radu Drăguşin. Printre finalişti s-au mai aflat italianul Luciano Spalletti, campion în Serie A cu Napoli, şi spaniolul Xavi Hernandez, antrenorul echipei FC Barcelona.
Iată câştigătorii premiilor FIFA The Best:
Masculin
Cel mai bun jucător: Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain-Inter Miami)
Cel mai bun antrenor: Pep Guardiola (Spania/Manchester City)
Cel mai bun portar: Ederson (Brazilia/Manchester City)
Cel mai frumos gol (Premiul Puskas): Guilherme Madruga (Brazilia/Botafogo)
Premiul fair play: selecţionata masculină a Braziliei
Echipa anului: Thibaut Courtois (Belgia/Real Madrid) - Kyle Walker (Anglia/Manchester City), John Stones (Anglia/Manchester City), Ruben Dias (Portugalia/Manchester City) - Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City), Jude Bellingham (Anglia/Borussia Dortmund/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), Lionel Messi (Argentina/PSG-Inter Miami) - Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Kylian Mbappe (Franţa/Paris Saint-Germain), Vinicius Junior (Brazilia/Real Madrid)
Feminin
Cea mai bună jucătoare: Aitana Bonmati (Spain/FC Barcelona)
Cel mai bun antrenor: Sarina Wiegman (Olanda/Anglia)
Cel mai bun portar: Mary Earps (Anglia/Manchester United)
Echipa anului: Mary Earps (Anglia/Manchester United) - Olga Carmona (Spania/Real Madrid), Lucy Bronze (Anglia/FC Barcelona), Alex Greenwood (Anglia/Manchester City), Keira Walsh (Anglia/FC Barcelona) - Alessia Russo (Anglia/Manchester United/Arsenal) Lauren James (Anglia/Chelsea), Ella Toone (Anglia/Manchester United), Aitana Bonmati (Spania/FC Barcelona) - Alex Morgan (SUA/San Diego Wave), Sam Kerr (Australia/Chelsea)
Perioada luată în calcul pentru acordarea premiilor a fost cuprinsă între 1 august 2022 şi 20 august 2023, la feminin, şi 19 decembrie 2022 - 20 august 2023, la masculin.
AGERPRES