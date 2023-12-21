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Naţionala României va încheia anul pe locul 43 în clasamentul FIFA

Naţionala României va încheia anul pe locul 43 în clasamentul FIFA

Naţionala României va încheia anul pe locul 43 în clasamentul FIFA

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 21 dec. 2023, 15:13

Următorul clasament FIFA va fi anunţat pe 15 februarie

Naţionala României va încheia anul pe locul 43 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), publicat joi, aceeaşi poziţie pe care a ocupat-o şi luna trecută.

România a început anul pe 52, iar în aprilie a urcat pe locul 46, după care a oscilat între 47 (iunie, septembrie) şi 48 (iulie, octombrie). Aceasta este cea mai bună clasare a României din 2021 încoace.

În primele zece poziţii ale ierarhiei nu s-a produs nicio modificare, campioana mondială Argentina fiind în continuare pe primul loc, urmată de vicecampioana mondială Franţa şi de vicecampioana europeană Anglia.

Belgia, viitoarea adversară a României la EURO 2024, ocupă locul al patrulea, iar Slovacia, pe care de asemenea o vom înfrunta la turneul final din Germania, se află pe locul 45.

Până la EURO 2024, România va juca meciuri amicale cu Irlanda de Nord (72) şi Columbia (14), ambele în martie.

Următorul clasament FIFA va fi anunţat pe 15 februarie.

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