Totul are loc după ce premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testată pentru COVID-19. „Mă voi izola la Vila Lac 1”, a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare.

Sursă foto: Inquam Photos George Călin